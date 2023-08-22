Potret Gemas Rayyanza Pakai Peci dan Belajar Sholat, Netizen: Ustadz Cipung

RAYYANZA Malik Ahmad memang selalu sukses membuat banyak orang merasa gemas karena tingkahnya yang lucu. Anak bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini memang terlihat aktif.

Sering wara-wiri di linimasa sosial media, foto dan video Cipung-begitu Rayyanza akrab disapa selalu terlihat semangat belajar berbagai hal dengan giat.

Terbaru, anak lelaki yang akrab disapa Cipung ini terlihat baru membeli peci baru untuk sholat. Rayyanza terlihat sangat giat belajar sholat. Bahkan, gerakan sholatnya pun terlihat sudah tepat untuk anak satu tahun sepertinya.

Momen tersebut terekam jelas dalam dua video terbaru di unggahan Instagram terbaru sang pengasuh Rayyanza, Rini Perdiyanti, @riniperdiyanti. Dalam video pertama, Rayyanza yang sedang duduk di kursi makan sambil bermain bus Tayo tiba-tiba saja mendapat hadiah, diberi peci baru, satu warna putih dan coklat.

BACA JUGA:

Tanpa menunggu waktu lama, Sus Rini langsung mencoba peci tersebut ke kepala Rayyanza satu per satu. Peci ini membuat penampilan Rayyanza semakin menggemaskan bak ustadz cilik. Saat menggunakan peci, Rayyanza tidak terlihat risih. Dirinya malah tersenyum lebar sampai memperlihatkan gigi-giginya.

(Foto: Instagram @riniperdiyanti)

“Pak Haji mau ibadah,” kata Sus Rini dalam video yang diunggah melalui Instagram @riniperdiyanti, Selasa (22/8/2023).