Dikenal Banyak Permintaan, Gen Z Butuh Bantuan Keluarkan Potensinya

BANYAK peneliti menyebut bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (boundary-less generation).

Karakter Gen Z disebut lebih beragam, global, dan memiliki pengaruh budaya serta sikap pada masyarakat kebanyakan. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Gen Z adalah mereka mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi.

Tapi, untuk mengeluarkan potensi para Gen Z diperlukan dukungan dari pihak lain. Tara de Thouars, BA, M.Psi, Psikolog Universitas Indonesia, mengatakan Generasi Z membutuhkan dukungan yang tepat, termasuk keluarga, untuk mengeluarkan potensinya.

"Semua Gen Z punya ciri, karakter yang kuat. Kalaupun potensi itu ada tapi tidak didukung, tidak dipupuk ya tidak akan keluar," kata Tara seperti dilansir dari Antara.

Tara menyebut selebriti Naura Ayu sebagai salah satu karakter Generasi Z yang telah meraih beberapa prestasi selama ini, salah satunya berkat dukungan orang-orang di sekitarnya. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa Naura memiliki kemungkinan untuk berpartisipasi dalam bidang yang sedang digelutinya, terutama menyanyi dan berakting. "Dia tahu punya potensi, pilihan, enggak ragu mewujudkan itu plus ada ada sistem dukungan," ujar Tara.

Tara mengingatkan Gen Z bahwa mereka memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Meski demikian, mereka tetap berusaha untuk tetap produktif dan menjaga kesehatan mental. Menurutnya, Generasi Z merupakan kelompok usia yang paling rentan mengalami gangguan jiwa.

"Tetapi, mereka punya kesadaran yang bagus untuk dirinya, ambisius, overthinking (terlalu memikirkan sesuatu), enggak mau kalah dari teman-temannya, FOMO (fear of missing out, khawatir ketinggalan informasi), tetapi juga ingin menjaga work life balanced (keseimbangan pekerjaan dan kehidupan)," kata Tara.