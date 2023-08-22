Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Ibu Ini Ulang Tahunnya yang Sama dengan 3 Anaknya

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |03:02 WIB
Viral, Ibu Ini Ulang Tahunnya yang Sama dengan 3 Anaknya
Viral Ibu Punya Hari Lahir Sama dengan 3 Anaknya. (Foto: SWNS)
A
A
A

BANYAK orang ingin memiliki hari lahir yang sama dengan salah satu anggota keluarganya. Contoh saja, hari lahir anak yang mirip dengan sang anak, pastinya akan sangat menyenangkan.

Tapi, bagaimana jika yang memiliki hari lahir bersamaan ada lebih dari dua orang? Inilah yang terjadi pada Emma Smith, ibu dari tiga anaknya yang memiliki tanggal lahir yang sama. Emma, 42 tahun, berhasil mengatasi peluang 133.000 banding 1 dengan memiliki setiap bayinya pada tanggal yang sama persis.

Putranya yang ketiga, Arley Jay, lahir pada 20 Juni tahun ini, persis seperti saudara-saudaranya, sementara anak pertamanya yakni Alfie James berusia 7 tahun, dan adiknya Jesse Joe berusia 4 tahun.

"Jika Anda akan bertaruh pada kuda dengan peluang seperti itu, Anda mungkin tidak akan pernah berpikir menjadi pemenang. Tetapi kami tentu saja telah berhasil, bahkan tiga kali," jelas dia seperti dilansir Metro.

"Ini adalah keajaiban yang lengkap, ajaib, dan kami merasa benar-benar diberkati. Apakah ada seseorang yang mengawasi kami, atau bagaimana pun Anda ingin menyamakannya, ketiga anak laki-laki tersebut adalah keajaiban yang luar biasa," tambahnya.

Menurut Emma, tidak ada unsur perencanaan terkait dengan waktu kelahiran ini, dan dia bercanda bahwa dia dan suaminya bisa melanjutkan keberuntungan mereka lagi jika mereka memiliki anak keempat. Memang, meskipun direncanakan tapi secara praktis, siklus tubuh Anda akan berubah dengan sendirinya, jadi Anda tidak bisa merencanakannya sedetail itu.

