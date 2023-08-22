Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hukum Menikah di Negara Lain Aturan dan Syaratnya

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:05 WIB
Hukum Menikah di Negara Lain Aturan dan Syaratnya
Hukum Menikah di Luar Negeri. (Foto: Freepik)
A
A
A

HUKUM menikah di negara lain aturan dan syaratnya yang wajib anda ketahui. Pernikahan merupakan momen berharga dalam hidup seseorang, tak heran jika banyak sekali orang yang melangsungkan pernikahan diluar negri agar berkesan.

Menikah di luar negeri nampaknya menjadi keinginan bagi banyak orang. Menikah diluar negeri tentu saja harus memperisapkan segala persiapan yang matang. Syaratnya pun cukup banyak dibanding di dalam negeri.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi agar momen sakral pernikahan bisa memiliki garis hukum yang jelas. Penasaran seperti apa aturan dan syarat menikah di negara lain? yuk simak artikel berikut ini. Jika anda ingin melaksanakan pernikahan di luar negeri berikut beberapa perisapan dan syaratnya

- Surat izin dari orang tua atau wali.

- Surat pernyataan belum pernah menikah. Dan jika berstatus janda atau duda maka melampirkan surat belum menikah lagi. Isi surat tersebut harus bermatrai 6000 dengan dilengkapi fotokopi akta cerai dan memperlihatkan yang aslinya juga.

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

- Surat pengantar dari lurah atau kepala desa, yaitu form N1 (surat keterangan akan menikah), N2 (surat keterangan asal-usul seperti nama orangtua), dam N4 (surat keterangan orangtua

- Surat pengantar dari RT/RW sesuai dengan domisili KTP.

- untuk calon pengantin yang beragama Islam harus ke KUA kecamatan. Dilengkapi dengan membawa fotokopi KTP, KK, dan KTP orangtua, dan foto berlatar biru dengan ukuran 4×6, 3×4, 2×3 masing-masing 3 lembar.

- Menyiapkan paspor.

- Visa ke negara tujuan yang approved.

- Akta lahir yang sudah diterjemahkan.

- Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Syarat dan Peraturan Melaksanakan Pernikahan di Negara Lain yang Sah dalam Hukum Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/612/3182716/menikah-XWwh_large.jpg
Warganya Malas Nikah, Begini Cara China Tingkatkan Angka Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/612/3182268/pernikahan-t1KZ_large.jpg
Penyebab Pengantin Baru Tidak Bahagia di Awal Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/612/3097689/ini_ketakutan_leony_eks_trio_kwek_kwek_jika_menikah_dan_punya_anak-YMSs_large.jpg
Ini Ketakutan Leony Eks Trio Kwek Kwek jika Menikah dan Punya Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/612/3065931/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-8724_large.jpg
Baru Dilamar, Ini 5 Momen Mesra Aurelie dan Tyler Bigenho yang Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/612/3047444/pernikahan-Nplq_large.jpg
Punya Mimpi Menikah di Bali? Simak Inspirasi Venue Berikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/612/2951842/menikah-di-usia-terlalu-muda-zaskia-adya-mecca-jangan-2M1FHxp1RY.jpg
Menikah di Usia Terlalu Muda, Zaskia Adya Mecca: Jangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement