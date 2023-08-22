Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, Kombinasi Budaya Korea dan Jepang

POTRET Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, bisa Anda simak melalui artikel singkat di bawah ini. Mengingat pernikahan pasangan ini tengah hangat dibicarakan para netizen.

Shim Hyung Tak sendiri merupakan aktor kelahiran tahun 1978 asal Korea Selatan. Saat ini dirinya sedang hangat diperbincangkan oleh warganet karena ia dikabarkan baru saja menikah dengan Hirai Saya, seorang wanita berkebangsaan Jepang.

Jarak usia yang ada di antara keduanya juga mau tak mau menjadi sorotan publik. Pasalnya, Hirai Saya lebih muda 18 tahun dari Shim Hyung Tak. Namun umur bukanlah penghalang bagi mereka untuk menjalin hubungan, keduanya sudah berpacaran selama empat tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

Penasaran seperti apa momen pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya? Yuk, simak informasi selengkapnya di bawah sini, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram milik Hirai Saya, @hiraisaya9988, Selasa (28/8/2023)

1. Digelar di Jepang: Diselenggarakan di Jepang, acara prosesi pemberkatan pernikahan Shim Hyun Tak dan Hirai Saya tetap ramai dihadiri oleh sanak keluarga kedua pengantin, kolega, dan para sahabat. Tampak di sini keduanya tengah jalan bergandengan di atas altar yang dikelilingi banyak pihak keluarga mempelai wanita.

(Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, Foto: Instagram @hiraisaya9988)



2. Pakai busana tradisional Korea: Di potret ini, terlihat Hirai Saya sebagai wanita Jepang nampak begitu anggun mengenakan atasan hanbok (jeogri) berwarna hijau dan rok (chima) berwarna ungu, begitu pula dengan Shim Hyung Tak memakai hanbok berwarna biru gelap lengkap dengan topi Gat hitam yang semakin membuatnya terlihat gagah.

(Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, Foto: Instagram @hiraisaya9988)