Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, Kombinasi Budaya Korea dan Jepang

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |17:30 WIB
Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, Kombinasi Budaya Korea dan Jepang
Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, (Foto: Instagram @hiraisaya9988)
A
A
A

POTRET Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, bisa Anda simak melalui artikel singkat di bawah ini. Mengingat pernikahan pasangan ini tengah hangat dibicarakan para netizen.

Shim Hyung Tak sendiri merupakan aktor kelahiran tahun 1978 asal Korea Selatan. Saat ini dirinya sedang hangat diperbincangkan oleh warganet karena ia dikabarkan baru saja menikah dengan Hirai Saya, seorang wanita berkebangsaan Jepang.

Jarak usia yang ada di antara keduanya juga mau tak mau menjadi sorotan publik. Pasalnya, Hirai Saya lebih muda 18 tahun dari Shim Hyung Tak. Namun umur bukanlah penghalang bagi mereka untuk menjalin hubungan, keduanya sudah berpacaran selama empat tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

Penasaran seperti apa momen pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya? Yuk, simak informasi selengkapnya di bawah sini, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram milik Hirai Saya, @hiraisaya9988, Selasa (28/8/2023)

1. Digelar di Jepang: Diselenggarakan di Jepang, acara prosesi pemberkatan pernikahan Shim Hyun Tak dan Hirai Saya tetap ramai dihadiri oleh sanak keluarga kedua pengantin, kolega, dan para sahabat. Tampak di sini keduanya tengah jalan bergandengan di atas altar yang dikelilingi banyak pihak keluarga mempelai wanita.

(Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, Foto: Instagram @hiraisaya9988)

2. Pakai busana tradisional Korea: Di potret ini, terlihat Hirai Saya sebagai wanita Jepang nampak begitu anggun mengenakan atasan hanbok (jeogri) berwarna hijau dan rok (chima) berwarna ungu, begitu pula dengan Shim Hyung Tak memakai hanbok berwarna biru gelap lengkap dengan topi Gat hitam yang semakin membuatnya terlihat gagah.

 

(Potret Pernikahan Shim Hyung Tak dan Hirai Saya, Foto: Instagram @hiraisaya9988)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/194/3084157/5_potret_momen_akad_nikah_febby_rastanty_dengan_adat_sunda_tegang_saat_ijab_kabul-qL8D_large.jpg
5 Potret Momen Akad Nikah Febby Rastanty dengan Adat Sunda, Tegang Saat Ijab Kabul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/194/3084134/potret_resepsi_nikah_febby_rastanty_dan_drajad_pakai_adat_palembang_hingga_seragam_polisi-1uFI_large.jpg
4 Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/612/3013638/potret-pesta-pernikahan-ryeowook-jadi-reuni-langka-ot15-super-junior-SV3Gt5yboT.jpg
Potret Pesta Pernikahan Ryeowook Jadi Reuni Langka OT15 Super Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007155/ini-alasan-pentingnya-wedding-vendor-di-acara-pernikahan-1YXZ2Dms8T.jpg
Ini Alasan Pentingnya Wedding Vendor di Acara Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007144/wujudkan-pernikahan-impian-dengan-wedding-vendor-terbaik-dari-gaun-hingga-dekorasi-w57CnpPote.jpg
Wujudkan Pernikahan Impian dengan Wedding Vendor Terbaik, dari Gaun hingga Dekorasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/612/2964610/tren-dekorasi-pernikahan-2024-bakal-dipenuhi-warna-peach-rangkaian-bunga-tetap-primadona-EAeKPlHLEF.jpg
Tren Dekorasi Pernikahan 2024: Bakal Dipenuhi Warna Peach, Rangkaian Bunga Tetap Primadona
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement