HOME WOMEN LIFE

5 Potret Nicholas Saputra saat Upacara Bendera 17 Agustus, Pakai Baju Adat Jawa hingga Cincin di Jari Manis

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:12 WIB
5 Potret Nicholas Saputra saat Upacara Bendera 17 Agustus, Pakai Baju Adat Jawa hingga Cincin di Jari Manis
Potret Nicholas Saputra (Foto:Instagram)
A
A
A

POTRET Nicholas Saputra kembali menarik perhatian warganet saat mengenakan baju adat. Terbaru, saat aktor berusia 39 tahun itu menghadiri upacara bendera 17 Agustus 2023 di Istana Merdeka.

Dalam penampilan pakaian Jawa ala Nico, membuatnya mendapatkan komentar pujian dari netizen.

Berikut potret Nicholas Saputra dilansir dari berbagai sumber:

1. Pakai Baju Adat Jawa

Memilih mengenakan beskap warna turangga dengan kerah dibiarkan menjulang menutupi leher membuatnya terlihat gagah.

Nicholas Saputra

Apalagi, baju adat ini lengkap dengan belangkon dari lipatan kain jarit berwarna dasar hitam membuatnya terlihat ganteng maksimal.

2. Pilih Bros Segitiga

Nicholas Saputra

Selain mengenakan baju adat Jawa, Nicholas juga memilih aksesorisnya untuk menunjang penampilannya. Bros berukuran besar yang terdiri pin segitiga, lingkaran, dan persegi berkilauan menempel di dada kiri. Ini menajamkan pakaian tersebut dengan kesan mewah.

