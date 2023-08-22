Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Punya Wajah Mulus dan Glowing, Wonyoung IVE Ngaku Cuma Pakai Ini

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:30 WIB
Punya Wajah Mulus dan Glowing, Wonyoung IVE Ngaku Cuma Pakai Ini
Rahasia kulit wajah mulus Wonyoung IVE, (Foto: Soompi)
A
A
A

SEMAKIN terkenal bersama girl group IVE, Jang Wonyoung kerap disebut-sebut sebagai salah satu the ‘it’ girl di dunia industri idol K-Pop generasi  saat ini. Pasalnya, tak hanya sibuk sebagai idol, Wonyoung juga laris sebagai model dan presenter.

Punya wajah cantik ditambah kulitnya yang mulus, pelantun hits Love Dive ini selalu terlihat memukau di banyak kesempatan. Tak heran, jika Wonyoung didapuk jadi ambassador atau wajah dari lini skincare terkenal asal Korea.

Penyanyi besutan Starship Entertainment ini punya rahasia tersendiri dalam menjaga agar kulit wajahnya selalu mulus, tanpa noda hitam apalagi jerawat. Dikutip dari Koreaboo, Selasa (22/8/2023), dalam suatu wawancara, Wonyoung mengakui meski ia masih sangat muda, namun ia sejak sekarang sudah menggunakan banyak serum untuk kebutuhan perawatan kulitnya, khususnya serum kulit wajah.

(Foto: Twitter Everyoung_10)

Kebanyakan orang mungkin akan mengaplikasikan serum setelah mencuci muka pada pagi dan malam hari, namun Wonyoung justru menggunakan serum di setiap waktu kapan pun ia bisa.

Halaman:
1 2
      
