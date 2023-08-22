7 Rahasia Formula Skincare Korea untuk Kulit Wajah Glass Skin

ISTILAH Glass Skin atau kulit wajah yang bening, halus, glowing mengilap, bersinar sehat sempurna mulai populer di kalangan Masyarakat seiring dengan ketenaran produk-produk skincare atau perawatan kecantikan kulit asal Korea Selatan.

Tren kecantikan asal Korea Selatan atau K-Beauty memang semakin hari semakin terkenal. Dibarengi dengan semakin globalnya para selebriti Korea, mulai dari para idol K-Pop, aktris dan aktor yang menunjukkan tampilan visual sempurna tanpa cela.

Mengusung banyak bahan dan kandungan formula, produk skincare Korea memang mengandung sederet bahan yang memang diformulasikan agar pemakainya bisa mendapatkan glass skin, cerah dan terawat. Apa saja rahasia skincare asal Negeri Ginseng tersebut? Berikut tujuh di antaranya, sebagaiman dilansir dari Times Of India, Selasa (22/8/2023).

1. Asam Hyaluronic: Bahan ini berfungsi untuk mengunci kelembapan, meningkatkan kekencangan dan elastisitas serta memperbaiki dan meregenerasi kulit. Sehingga bisa menghasilkan warna kulit yang merata, lembut dan juga memperbaiki garis-garis halus dan kerutan.

2. Niacinamide: Niacinamide bertujuan membangun, memperbaiki barrier kulit, mempertahankan hidrasi, menenangkan kemerahan dan peradangan. Suatu bentuk vitamin B3 yang bernutrisi penting untuk kulit, dan juga dapat megobati masalah termasuk jerawat dan eksim.

3. Vitamin C: Mengandung antioksidan kuat dan melindungi kulit dari radikal bebas, sehingga mendorong regenerasi alami kulit dan proses pergantian sel yang efisien. Pemakaian vitamin C sebagai skincare membantu kulit selalu bersih dan tidak bertekstur.

