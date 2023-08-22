Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Percaya Diri Unggah Foto Wajah Berjerawat, Yasmin Napper: Jangan Stres

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:30 WIB
Percaya Diri Unggah Foto Wajah Berjerawat, Yasmin Napper: Jangan Stres
Yasmin Napper percaya diri pamerkan wajah berjerawat, (Foto: Instagram @yasminnapper)
A
A
A

WAJAH berjerawat masih jadi salah satu permasalahan utama perihal kulit dari banyak orang. Bukan hanya orang biasa, tapi para selebriti pun tak luput dari masalah kulit klasik satu ini.

Salah satu contohnya, Yasmin Napper, aktris berusia 19 tahun tersebut dengan gamblang memperlihatkan wajahnya yang tengah bermasalah dengan jerawat meradang dan memerah  di akun sosial media miliknya.

Melalui akun Instagram pribadinya, bintang film seperti Melodylan dan Satria Dewa: Gatotkaca (2022) tersebut dengan percaya diri mengunggah foto yang menampilkan dirinya dengan wajah berjerawat. Memperlihatkan wajah berjerawatnya ke depan publik, Yasmin menyemangati para acne fighter alias para pejuang wajah berjerawat seperti dirinya dalam perjuangan mereka untuk sembuh.

“Dear acne fighters! Please jangan insecure because you are beautiful,” tulis Yasmin, dikutip dari Instagram pribadinya, @yasminnapper, Selasa (22/8/2023).

 BACA JUGA:

Ia juga menyampaikan dukungan solidaritasnya kepada sesama wanita atau pria yang sedang berjuang melawan kulit berjerawat.

Banyak orang yang berbondong-bondong ke dokter kulit untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan jerawat. Namun, beberapa orang tetap tidak dapat sembuh begitu saja, tergantung tingkat keparahannya.

