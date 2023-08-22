Advertisement
BEAUTY

Tips Memilih Skincare yang Tepat untuk Tangkal Dampak Polusi Udara

Rayfi Azahra , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:00 WIB
Tips Memilih Skincare yang Tepat untuk Tangkal Dampak Polusi Udara
Tips memilih skincare yang tepat untuk tongkal dampak polusi udara (Foto: BeBeautiful)
POLUSI udara Jakarta semakin memburuk menimbulkan keresahkan masyarakat. Berdasarkan data yang dilansir dari IQAir pada Senin (14/8/2023), kualitas udara di Jakarta mencapai angka 156 yang tergolong untuk semua sektor masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Angka tersebut menjadikan kota Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Situasi ini tentu membuat setiap masyarakat khawatir untuk bisa keluar rumah dengan aman, terlebih lagi untuk menjalani aktivitas sehari-hari di luar ruangan.

Polusi Udara Jakarta

Paparan polusi udara yang semakin parah dapat berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan, mulai dari masalah pernapasan hingga masalah kulit.

Dilansir dari Healthline, paparan polusi pada polusi dapat menyebabkan terjadinya gatal, berjerawat, penuaan kulit dini, dan kondisi kulit inflamasi seperti eksim.

Hal ini karena polutan dapat menembus sel kulit dan menyebar ke seluruh tubuh. Selain itu, zat yang berbahaya dapat mengurangi kadar antioksidan, bahkan menyebabkan peradangan dan rusaknya pelindung pada kulit.

Polusi Udara Jakarta

Zat berbahaya tersebut di antaranya nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan karbon monoksida. Untuk mencegah kerusakan kulit akibat paparan polusi udara, perlu dilakukan perawatan dengan produk perawatan yang bisa digunakan setiap hari. Berikut ini terdapat beberapa kandungan Skincare yang dapat melindungi kulit dari polusi.

Antioksidan

Produk skincare berbahan antioksidan dapat membantu melindungi kulit dengan cara menetralisir radikal bebas.

Selain itu, antioksidan juga dapat mengurangi flek hitam pada kulit dan memperbaiki skin barrier. Kandungan antioksidan dapat ditemukan pada produk skincare yang diformulasikan dengan vitamin C, retinol (vitamin A), vitamin E, dan niacinamide.

2. Moisturizer

Moisturizer menjadi salah satu produk skincare yang sangat penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Produk ini wajib digunakan setiap hari dan tidak boleh dilewatkan dalam tahapan rangkaian skincare, lho.

Pasalnya, moisturizer atau pelembap dapat melindungi kulit hingga lapisan terdalam sekalipun. Krim pelembap tidak hanya berperan penting dalam melembabkan kulit, tetapi juga memperkuat skin barrier untuk meminimalisir zat berbahaya yang dapat menembus ke dalam sel kulit.

Dilansir dari Biossance, untuk hasil yang lebih maksimal, gunakan produk skincare yang mengandung bahan asam hialuronat, ceramide, dan squalane untuk menjaga kelembaban kulit.

