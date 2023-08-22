5 Gaya Rambut Ghea Youbi yang Simple dan Lucu

PENYANYI dangdut Ghea Youbi memang dikenal cantik dan juga penampilan fashionnya yang menarik. Bukan hanya fashion namun gaya rambut Ghea Youbi juga sering menjadi perhatian netizen.

Ghea Youbi selalu tampil menawan pada berbagai acara. Penampilan rambutnya yang selalu beragam membuat tampilannya mempesona. Berikut berbagai gaya rambut Ghea Youbi yang bisa kamu coba, dilansir dari Instagram pribadinya.

Kuncir dua dengan pita lilit

Gaya rambut kuncir dua dengan pita lilit ala Ghea Youbi ini sangat unik dan menarik. Caranya cukup mudah, yaitu ikat rambut menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Lalu tambahkan pita yang dililitkan pada kedua bagian rambut yang telah dikuncir hingga setengah bagian.

Bubble Ponytail

Selanjutnya ada gaya rambut bubble ponytail yang sederhana namun terlihat unik. Gaya rambut Ghea Youbi ini mudah untuk dilakukan hanya dengan beberapa langkah sederhana. Kuncir rambut menjadi satu bagian di tengah, lalu buatlah rambut menjadi gelembung dengan jarak beberapa inci dan ulangi cara ini hingga kebagian bawah rambut.

Kepang satu dengan pita

Gaya unik Ghea Youbi selanjutnya yaitu rambut yang dikepang satu, gaya rambut ini terlihat lucu dan mudah untuk dibentuk. Caranya ikat rambut menjadi satu di tengah lalu kepang hingga ke ujung rambut. Ghea juga menambahkan pita hitam pada bagian tengah rambut yang diikat sehingga menambah kesan yang cantik.