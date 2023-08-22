Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Hasil Makeup MUA Dandani Wanita Berkulit Sawo Matang Jadi Sorotan, Dikira Orang yang Berbeda

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:00 WIB
Viral Hasil Makeup MUA Dandani Wanita Berkulit Sawo Matang Jadi Sorotan, Dikira Orang yang Berbeda
Pengantin wanita berkulit sawo matang didandani MUA hasilnya bikin pangling (Foto: TikTok/@adistybeauty)
VIDEO perempuan berkulit sawo matang viral di TikTok usai didandani Make Up Artist. Ini lantaran hasil pulasan MUA tersebut yang bikin pangling. Seperti apa? Simak ulasannya. 

Banyak orang yang menganggap standar kecantikan seorang wanita adalah berkulit putih. Hal itu membuat mereka menganggap memiliki kulit sawo matang dianggap sebuah kekurangan.

Namun di tangan seorang makeup artist, kulit sawo matang yang cenderung gelap bukan masalah. TikToker sekaligus MUA Adisty Beauty, berhasil menyulap penampilan seorang wanita berkulit sawo matang menjadi cantik dan glowing. Bahkan penampilannya bikin pangling.

Tutorial Makeup Perempuan Berkulit Sawo Matang

Awalnya video tersebut membagikan wajah seorang wanita berkulit sawo matang. Wajah gelap wanita itu juga memiliki beberapa dark spot di area wajahnya

Diiringi dengan musik yang viral di TikTok, wanita tersebut menunjukkan bagian wajahnya yang eksotik sambil bernyanyi dan sedikit berjoget dengan gayanya yang ekspresif.

Pada adegan selanjutnya, wanita itu nampak memalingkan wajahnya dan menunjukkan tampilan barunya usai dimakeup. Di video itu nampak wanita tersebut sangat berbeda dari sebelumnya.

Dia memakai makeup tebal dengan warna oranye di area kelopak matanya. Nampak juga eyeliner tebal dan bulu mata lenting sehingga matanya terlihat lebih tajam.

Sementara itu, pada pipinya dia menambahkan blush on warna pink sehingga nampak lebih merona. Perempuan itu juga memakai lipstik glossy warna oranye.

Wajah perempuan dalam video itu terlihat sangat glowing dan cerah. Menariknya bagian leher dan tangannya juga terlihat putih, namun tetap disesuaikan dengan warna wajahnya sehingga tidak terlihat belang. Penampilannya bikin pangling banget yah?

