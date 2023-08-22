Intip Al Ghazali Didandani MUA, Hasilnya Bikin Netizen Salting hingga Tremor

AL Ghazali salah satu anak artis yang kerap jadi sorotan. Selain jago bermain musik, pria yang akrab disapa Al itu juga memiliki paras yang tampan. Tak heran bila banyak perempuan yang jatuh hati kepadanya.

Baru-baru ini, salah satu Make Up Artist (MUA) membagikan tutorial makeup Al Ghazali. Kala itu Al akan melakukan pemotretan untuk sebuah brand fashion lokal.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @zaskia.makeup, Selasa (22/8/2023), pertama-tama sang MUA membersihkan wajah Al untuk mengangkat kotoran. Kemudian diberikan toner dan serum agar wajah Al nampak lembap.