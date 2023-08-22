Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Intip Al Ghazali Didandani MUA, Hasilnya Bikin Netizen Salting hingga Tremor

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:03 WIB
Intip Al Ghazali Didandani MUA, Hasilnya Bikin Netizen Salting hingga Tremor
Tutorial Makeup Al Ghazali (Foto: TikTok/@zaskia.makeup)
A
A
A

AL Ghazali salah satu anak artis yang kerap jadi sorotan. Selain jago bermain musik, pria yang akrab disapa Al itu juga memiliki paras yang tampan. Tak heran bila banyak perempuan yang jatuh hati kepadanya.

Baru-baru ini, salah satu Make Up Artist (MUA) membagikan tutorial makeup Al Ghazali. Kala itu Al akan melakukan pemotretan untuk sebuah brand fashion lokal.

Tutorial Makeup Al Ghazali

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @zaskia.makeup, Selasa (22/8/2023), pertama-tama sang MUA membersihkan wajah Al untuk mengangkat kotoran. Kemudian diberikan toner dan serum agar wajah Al nampak lembap.

Makeup Al Ghazali

Halaman:
1 2 3
      
