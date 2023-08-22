Rahasia Perut Rata ala Jeon Somi, Otot 11 Sempurna Bikin Iri

TUBUH langsing dan ideal merupakan ciri khas para idola Korea Selatan. Bahkan, orang-orang di Korea Selatan juga menetapkan tubuh langsing cenderung kurus sebagai standar kecantikan mereka.

Meski menimbulkan perdebatan, tubuh langsing yang sehat ternyata jadi incaran semua orang, termasuk di Indonesia. Sebab tubuh dengan perut buncit seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari.

Penggemar K-Pop pun banyak yang coba meniru para idolanya untuk memiliki bentuk tubuh ideal, dengan perut berotot atau biasa disebut abs tersebut. Salah satunya Jeon Somi, idol K-Pop yang sering jadi perhatian sebab bentuk tubuh yang indah. Pelantun Birthday tersebut dikenal punya tubuh atletis tinggi semampai, dengan abs berbentuk 11 sempurna miliknya.

Bukan tanpa usaha, ketika jadi Bintang tamu reality show ‘Knowing Bros’ untuk episode 19 Agustus kemarin, Somi mengungkap perut rata langsat dan berototnya itu ia raih dengan usaha keras.

(Foto: JTBC)

Mengutip Allkpop, Selasa (22/8/2023), Somi berujar dalam menjaga bentuk dan kebugaran tubuhnya itu, ia rajin melakukan pilates. Bahkan, ia cukup kuat untuk bergantian antara pilates dan olahraga training lainnya dengan intensitas tiga sampai empat kali seminggu.