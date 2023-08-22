Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Perut Rata ala Jeon Somi, Otot 11 Sempurna Bikin Iri

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:30 WIB
Rahasia Perut Rata ala Jeon Somi, Otot 11 Sempurna Bikin Iri
Rahasia perut rata berotot Jeon Somi, (Foto: The Black Label)
A
A
A

TUBUH langsing dan ideal merupakan ciri khas para idola Korea Selatan. Bahkan, orang-orang di Korea Selatan juga menetapkan tubuh langsing cenderung kurus sebagai standar kecantikan mereka.

Meski menimbulkan perdebatan, tubuh langsing yang sehat ternyata jadi incaran semua orang, termasuk di Indonesia. Sebab tubuh dengan perut buncit seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari.

Penggemar K-Pop pun banyak yang coba meniru para idolanya untuk memiliki bentuk tubuh ideal, dengan perut berotot atau biasa disebut abs tersebut. Salah satunya Jeon Somi, idol K-Pop yang sering jadi perhatian sebab bentuk tubuh yang indah. Pelantun Birthday tersebut dikenal punya tubuh atletis tinggi semampai, dengan abs berbentuk 11 sempurna miliknya.

Bukan tanpa usaha, ketika jadi Bintang tamu reality show ‘Knowing Bros’ untuk episode 19 Agustus kemarin, Somi mengungkap perut rata langsat dan berototnya itu ia raih dengan usaha keras.

(Foto: JTBC) 

Mengutip Allkpop, Selasa (22/8/2023), Somi berujar dalam menjaga bentuk dan kebugaran tubuhnya itu, ia rajin melakukan pilates. Bahkan, ia cukup kuat untuk bergantian antara pilates dan olahraga training lainnya dengan intensitas tiga sampai empat kali seminggu. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060461/moon_taeil_dispatch-jF6t_large.jpg
5 Idol K-Pop Tersandung Kasus Kejahatan Seksual, Nomor 2 sampai 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053582/jae_park-IJSm_large.jpg
5 Potret Tampan Eaj Eks DAY6, Idol K-Pop yang Ikut Unggah Peringatan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/194/3005100/danielle-newjeans-tampil-super-chic-dalam-kampanye-terbaru-celine-8OQJVxmOjA.jpg
Danielle NewJeans Tampil Super Chic dalam Kampanye Terbaru CELINE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/612/2999206/potret-ahyeon-babymonster-yang-disebut-mirip-jennie-blackpink-tampilannya-imut-yvxrx2xOx4.jpg
Potret Ahyeon Babymonster yang Disebut Mirip Jennie BLACKPINK, Tampilannya Imut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/194/2999025/intip-5-potret-cantik-dan-modis-asa-babymonster-yang-baru-ultah-ke-18-465G72OPnr.jpg
Intip 5 Potret Cantik dan Modis Asa BABYMONSTER yang Baru Ultah ke-18
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/194/2998953/idol-k-pop-ive-luncurkan-foto-konsep-tampil-bak-putri-di-negeri-dongeng-Ju0xbanx0P.jpg
Idol K-Pop IVE Luncurkan Foto Konsep, Tampil Bak Putri di Negeri Dongeng
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement