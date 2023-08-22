5 Potret Gisel Pamer Gaya Rambut Baru, Tambah Cantik dan Imut bak ABG

GISELLA Anastasia alias Gisel tak hanya jago memadukan outfitnya yang membuat dia terlihat makin stylish. Penyanyi cantik ini juga kerap mengubah gaya rambutnya lho.

Baru-baru ini, dia mengunggah sebuah video saat pamer rambut barunya. Ibu satu anak itu memilih tampil dengan rambut bob pendek berponi.

Gisel mengaku sudah merasa tak nyaman dengan rambutnya yang semakin panjang, hingga akhirnya dia memutuskan untuk memangkas rambutnya.

"New hair, dari kemarin diiket-iket karena udah sebel sama orennya dan lumayan bosen setelah bertahan sama medium bob postingan rata kesukaan aku. Kali ini cobain potongan ala-ala cewek Korea yang ada di pinterest, eehh suka. Menurut kalian gimana?," tulis Gisel dalam keterangan foto yang MNC Portal kutip dari Instagram @gisel_la, Selasa (22/8/2023).

Penasaran seperti apa potongan rambut terbaru Gisel? Berikut ulasannya.

1. Mirror selfie

Potret Gisel saat mirror selfie usai potong rambut. Di foto itu dia memakai blouse putih tanpa lengan dipadukan dengan celana stripe. Dia pose memang rambut barunya yang berponi. Cantik banget yah?

"Cantik mirip ABG," kata gstayuputri***

"Nah bagus kak pakai poni bobnya," tambah @haruki***

2. Terinspirasi dari cewek Korea





Kalau dilihat dari gaya rambut sebelumnya, Gisel memang kerap tampil dengan rambut bob berponi. Kini dia memilih gara rambut baru yang sedikit beda dari biasanya.

Gisel terinspirasi dari cewek Korea pada rambut barunya ini. Dia memilih rambut bob berlayer dengan poni depan yang membuatnya makin imut.

3. Tampil percaya diri





Meski awalnya ragu dengan potongan rambut barunya ini, Gisel justru merasa puas. Mantan istri Gading Marten nampak lebih percaya diri dengan rambut barunya itu. Potret dia saat bersolek di depan kamera sambil tersenyum, cantik banget yah?