HOME WOMEN HEALTH

Miris! Paru-Paru Atlet MMA Ini Dipotong Akibat Menggunakan Vape Berlebihan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:11 WIB
Miris! Paru-Paru Atlet MMA Ini Dipotong Akibat Menggunakan Vape Berlebihan
Paru-paru atlet MMA ini harus dipotong akibat kebanyakan ngevape. (Foto: Nypost)
A
A
A

SEORANG atlet Mix Martial Art (MMA) bernama Sean Tobin harus menerima kenyataan bahwa paru-parunya harus dipotong. Kejadian itu terjadi sebab sebagian paru-parunya mulai bermunculan bintik hitam yang diakibatkan penggunaan vape yang terlalu sering.

Tobin telah menjadi perokok elektrik aktif sejak lama sehingga pada usianya yang kini menginjak 20 tahun dirinya harus menerima bahwa sebagian paru-parunya harus diangkat.

“Itu benar-benar menakutkan, bagi saya itu seperti hal bodoh yang saya lakukan kepada diri saya sendiri,” ucap Sean Tobin, dikutip dalam laman New York Post, Selasa (22/8/2023).

“Bertahun-tahun saya tidak menjaga paru-paru saya dengan baik, sebagaimana yang harus dilakukan,” tuturnya.

Menurut pengakuannya, dia telah melakukan kebiasaan vape sejak 2018 ketika dirinya masih remaja. Sehingga pada puncaknya Tobin pun mulai merasa kecanduan dan akhirnya dapat mengkonsumsi 5000 puff per minggunya.

“Vape tidak pernah tertinggal di tanganku. Itu sudah menjadi kebiasaan,” kata Sean Tobin.

Sayangnya, kebiasaan Tobin tersebut tidak pernah terpikirkan akan dampak yang akan ditimbulkan dalam jangka panjangnya, terutama pada karirnya yang menjadi atlet kebugaran. Kini, Tobin sudah mengakui kesalahannya hingga merasa tubuhnya seperti tertusuk setiap kali ingin melakukan aktivitasnya.

Vape

Tobin pun hanya mengira awalnya dia hanya terkena pneumonia, sehingga memberanikan diri untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pengecekan. Namun, sayangnya dugaan Tobin salah. Hasil rontgen dokter menjelaskan bahwa tingkat kerusakan paru-paru yang dimiliki Tobin sudah parah karena disebabkan oleh vaping.

“Dokter radiologi membacakan hasil rontgen saya, dan mereka menyatakan bahwa paru-paru saya terjadi kolaps, sehingga harus dipindahkan ke rumah sakit ConCord New Hampshire karena kerusakan paru-paru yang terjadi disebabkan oleh vaping,” tutur Sean Tobin.

Untuk itu, dokter pun mengambil tindakan dengan menyayat bagian antara tulang rusuknya dan memasukan tabung dengan tujuan udara yang terperangkap dalam paru-paru akan keluar. Selama kurang lebih dua hari lubang tersebut terbuka, dan dokter pun mengambil tindakan operasi untuk Tobin, dokter mengatakan bahwa didalam paru-paru Tobin terjadi endapan karbon.

