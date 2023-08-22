Ahli Bedah AS Sukses Transplantasi Ginjal Babi ke Pasien Mati Otak

AHLI Bedah asal Amerika Serikat rupanya sukses melakukan transplantasi ginjal babi ke tubuh seorang pria yang mengalami mati otak. Bahkan transplantasi ginjal itu sudah berjalan sebulan.

Keberhasilan besar ini merupakan kabar gembira karena begitu banyak orang yang membutuhkan transplantasi organ namun organ manusia memang jarang tersedia.

Dilansir dari Abc7chicago.com, Dr. Robert Montgomery dari NYU Langone Transplant Institute berhasil mentransplantasikan ginjal babi ke seorang pria yang telah dinyatakan meninggal berdasarkan kriteria neurologis. Kini ginjal yang telah ditransplantasikan tersebut sudah berada di tubuh pasien tersebut lebih dari satu bulan.

Seorang penerima transplantasi ginjal tersebut merupakan pria asal New york, bernama Maurice Miller (57). Pria yang kerap disapa Mo ini menderita tumor otak yang membuatnya kehilangan nyawa.

BACA JUGA:

Namun saat akhir khayatnya, keluarga Mo setuju dan memutuskan untuk mendonorkan tubuh Mo untuk percobaan dokter. Mereka memahami bahwa akan sangat berharga bagi dokter untuk melakukan percobaan transplantasi ginjal babi bagi perkembangan dunia medis, untuk pengobatan di masa depan.