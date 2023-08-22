Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tantri Kotak Unggah Foto Anaknya Terinfeksi ISPA, Penyakit Apa Itu?

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:10 WIB
Tantri Kotak Unggah Foto Anaknya Terinfeksi ISPA, Penyakit Apa Itu?
Tantri Kotak unggah kondisi putrinya yang terinfeksi ISPA. (Foto: Instagram @tantrisyalindri)
PENTOLAN band Kotak, Tantri Syalindri Ichlasari atau lebih akrab disapa Tantri Kotak mengunggah informasi seputar kondisi fisik anaknya. Dalam unggahan tersebut putrinya tengah sakit dan sedang terbaring lemah di tempat tidur.

Hal ini disampaikan Tantri lewat instastory di akun Instagram pribadinya @tantrisyalindri, Selasa (22/8/2023). Pada kesempatan tersebut Tantri juga menerangkan bahwa, saat ini kebanyakan anak-anak tengah mengalami penyakit Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Diketahui, Infeksi virus umum yang memengaruhi hidung, tenggorokan, dan saluran udara. Infeksi saluran pernapasan atas, biasanya sembuh dalam waktu 7-10 hari.

Tantri

"Lagi musim untuk anak-anak dan kebanyakan ISPA," tulis Tantri.

Melihat anaknya tengah sakit, Tantri pun berharap agar putrinya itu lekas sembuh kembali. Tak lupa, dia juga mendoakan kepada siapapun yang tengah sakit, agar segera sembuh dari penyakit yang dialaminya.

"Lekas memulih bumiku, lekas sehat bagi siapapun yang sakit," tulis Tantri.

Merangkum dari Gleneagles, ISPA adalah infeksi pada saluran pernapasan atas. Infeksi ini menyerang tenggorokan, hidung, faring, laring, sinus, dan trakea (kerongkongan).

