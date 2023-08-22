Berkaca dari Penyakit Aming, Ini Penyebab Bibir Bengkak Akibat Alergi

ARTIS Aming Sugandhi mengunggah potret ketika bibir bagian atasnya yang secara tiba-tiba membengkak. Saking besarnya, bibir bawah Aming seperti lenyap dan hanya menyisakan garis saja.

Menurut Aming, hal itu disebabkan oleh alergi. Lantas, apakah seseorang yang terkena alergi bisa mengalami pembengkakan bagian bibir?

Mengutip dari Healthline, Selasa (22/8/202) alergi sendiri merupakan reaksi tubuh terhadap zat tertentu. Apabila seseorang mengalami alergi, tubuh bakal memproduksi bahan kimia bernama histamin.

Dari pelepasan histamin ini lah yang nantinya timbul gejala alergi seperti bersih, kulit gatal, hingga peradangan. Adapun peradangan sendiri dapat menyebabkan bibir menjadi bengkak. Ada beberapa macam alergi yang mampu membuat bibir jadi bengkak. Misalnya saja alergi lingkungan, makanan, dan lain-lain.

Alergi Lingkungan

Anda bisa saja bereaksi setelah bersentuhan dengan zat-zat di lingkungan sekitar. Zat tersebut bisa terkandung di dalam spora jamur, debu, bulu hewan, dan serbuk sari.

Antara lain, gejala jika sudah terkena alergi lingkungan yakni gatal-gatal, bersih, hidung tersumbat, sampai bengkak di bagian tubuh.

Alergi Makanan

Umumnya, bibir bengkak juga bisa disebabkan oleh alergi makanan. Setelah mengonsumsi makanan yang dapat memicu alergi, contohnya kacang-kacangan, produk susu, telur, atau kerang, pembengkakan akan segera muncul.

Usahakan, Anda terbiasa mencatat jenis makanan yang tiba-tiba membuat bibir bengkak agar mempersempit kemungkinan Anda mengalami alergi lagi.