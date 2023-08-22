7 Cara Menjaga Kesehatan Mata, Nomor 5 Paling Mudah

BERBAGAI cara menjaga kesehatan mata dapat dilakukan dengan sangat mudah. Hal ini dikarenakan kesadaran dan pentingnya menjaga kesehatan sudah sangat tinggi di masyarakat.

Jika, mata mengalami sakit akan mendapatkan perawatan yang mahal. Untuk itu, sebelum terjadi ada cara menjaga kesehatan mata dengan mudah.

Berikut 7 cara menjaga kesehatan mata dilansir dari CDC:

1. Konsumsi Makanan Sehat





Mengonsumsi makanan menjadi salah satu cara menjaga kesehatan mata. Makan buah dan sayur berdaun hijau gelap, seperti bayam, kangkung, atau sawi—juga penting untuk menjaga kesehatan mata Anda.

Penelitian juga menunjukkan bahwa ada manfaat kesehatan mata dari mengonsumsi ikan yang kaya akan kandungan vitamin D, asam lemak omega-3, seperti salmon, tuna, dan halibut.

2. Pakai Kacamata Pelindung

Kenakan kacamata pelindung saat melakukan aktivitas sehari-hari. Kacamata pelindung dirancang khusus untuk memberikan perlindungan yang tepat untuk aktivitas yang Anda lakukan.

Kebanyakan lensa kacamata pelindung terbuat dari polikarbonat, yang 10 kali lebih kuat dibandingkan plastik lainnya. Banyak penyedia layanan kesehatan mata yang menjual kacamata pelindung, begitu pula beberapa toko perlengkapan olahraga.