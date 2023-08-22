Cegah Dampak Polusi Udara, Ini Olahraga untuk Tingkatkan Kesehatan Paru

OLAHRAGA dinilai sebagai kegiatan yang baik untuk meningkatkan kebugaran dalam tubuh. Berbagai macam manfaat akan dirasakan ketika seseorang rutin melakukan olahraga.

Namun, tahukah Anda bahwa sebetulnya olahraga juga dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan Paru-Paru?

Menurut laman America Lung Association, Selasa (22/8/2023). Olahraga dapat sangat bermanfaat terlebih saat kondisi polusi yang masih terus menjadi perbincangan masyarakat, hal itu lantaran kebugaran fisik yang meningkat akan membuat tubuh menjadi lebih efisien dalam memasukkan oksigen ke dalam aliran darah untuk diangkut ke otot-otot yang bekerja.

Lalu jenis olahraga seperti apa yang dapat menjaga kesehatan paru?

Menurut beberapa penelitian untuk orang dewasa dapat melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit dalam lima hari selama seminggu. Tidak diharuskan dengan program olahraga secara khusus, akan tetapi dengan aktivitas ringan seperti berjalan cepat, bersepeda, berkebun, dan melakukan bersih-bersih rumah pun juga bisa dijadikan sebagai alternatif aktivitasnya.

Selain itu, aktivitas penguatan otot seperti angkat besi atau Pilates pun bisa dilakukan untuk membangun kekuatan, memperbaiki postur tubuh Anda, dan mengencangkan otot pernapasan Anda. Khususnya dapat memperkuat diafragma untuk melatih tubuh agar dapat bernapas lebih dalam dan lebih efektif.