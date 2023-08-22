Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Air Purifier Efektif Halau Polusi Udara di Rumah? Begini Penjelasannya

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |01:00 WIB
Apakah Air Purifier Efektif Halau Polusi Udara di Rumah? Begini Penjelasannya
Apakah air purifier bisa halau polusi udara di rumah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELAKANGAN ini kualitas udara Jakarta semakin memburuk dan berpotensi menimbulkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Untuk itu pemerintah menyarankan kepada masyarakat agar melakukan aktivitas dari rumah termasuk bekerja.

Namun dengan tetap berada di dalam rumah juga tidak menjamin kita terhindar dari polusi udara. Untuk itu teknologi Air Purifier dipercaya bisa berguna mengurangi polusi udara dan meningkatkan kelembapan ruangan. Lantas apakah alat ini dapat bekerja secara Efektif?

Dilansir dari halaman resmi Healthline pada Selasa, (22/8/2023) berikut ini informasi mengenai cara kerja Air Purifier, efektivitas alat ini, dan apa saja yang dapat dibersihkan oleh Air Purifier.

Cara Kerja Air Purifier

Air Purifier atau pembersih udara portable ini bekerja dengan cara menggunakan kipas untuk menarik udara melalui satu atau lebih dari satu filter. Alat ini akan menjebak berbagai kontaminan dan kemudian mensirkulasikan kembali udara yang lebih bersih ke dalam ruangan.

Air purifier

Komponen terpenting Air Purifier adalah filternya, jika kamu ingin memiliki filter terbaik untuk menghalau partikel pilihlah perangkat dengan filter HEPA. Filter tersebut dirancang untuk mengumpulkan setidaknya 99,5 persen partikel di udara berukuran tiga mikro. Partikel-partikel tersebut meliputi serbuk sari, debu, kelembapan, bakteri, virus dan kotoran.

Efektivitas Air Purifier

Banyak orang bertanya apakah Air Purifier efektif untuk digunakan? Jawabannya adalah iya, tetapi hanya sampai taraf tertentu saja. hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya jenis kontaminan yang ada di rumah, ventilasi udara, ukuran ruangan yang akan dibersihkan oleh Air Purifier, jenis dan jumlah filter yang digunakan oleh alat tersebut, tingkat CADR, dan seberapa konsisten kamu menggunakan alat pembersih udara ini.

Namun perlu kamu ketahui, bahwa partikel-partikel selain mengudara juga menempel pada furniture, tempat tidur, karpet, dan permukaan keras seperti dinding dan langit-langit. Maka dari itu kamu juga perlu menjaga dan membersihkan rumahmu.

Halaman:
1 2
      
