HOME WOMEN HEALTH

Tingkatkan Kesehatan Fisik dan Mental, Hary Tanoesoedibjo Ajak Masyarakat Rutin Berolahraga

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:21 WIB
Tingkatkan Kesehatan Fisik dan Mental, Hary Tanoesoedibjo Ajak Masyarakat Rutin Berolahraga
Hary dan Liliana Tanoesoedibjo ajak masyarakat rutin berolahraga, (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)




BUKAN rahasia lagi jika aktif melakukan aktivitas fisik, contohnya berolahraga sangat berpengaruh pada kesehatan. Tak perlu yang rumit dan mahal, rutin berolahraga yang sederhana seperti berjalan kaki pun jika rutin dilakukan memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan.

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) serta Ketua Umum Kartini Perindo,  Liliana Tanoesoedibjo mendorong masyarakat agar selalu aktif berolahraga, yang akan sangat menyenangkan bila dilakukan bersama-sama.

(Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo) 

“Saya bersama istri yang juga Ketua Umum Kartini Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo membuka Jalan Sehat RW 08 Manggarai Selatan, dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, dikutip Selasa (22/8/2023)

