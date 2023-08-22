6 Manfaat Ampuh Serai untuk Kesehatan Tubuh, Salah Satunya Mengatasi Bakteri dan Jamur





TANAMAN serai merupakan herbal yang sering digunakan sebagai bumbu dapur. Tak hanya itu, batang serai juga sering digunakan sebagai pengusir nyamuk alami. Tanaman ini biasa ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman obat di pekarangan rumah.

Tak hanya bermanfaat sebagai bumbu dapur, ternyata ada beragam manfaat dan khasiat batang serai untuk kesehatan. Oleh karena itu, banyak orang yang mengkonsumsi batang tanaman ini dalam bentuk wedang serai atau sereh atau mengolahnya terlebih dahulu sebagai minyak atsiri.

Berikut ini adalah beberapa manfaat dan khasiat batang serai,

1. Mengatasi Bakteri dan Jamur

Batang serai memiliki sifat antiseptik yang dapat membunuh jamur dan bakteri. Hampir semua jenis jamur bisa diatasi, terutama jamur penyebab penyakit kulit. Cara penggunaannya adalah dengan menumbuk batang ini dan menggunakannya sebagai obat oles.

2. Mengatasi Pilek dan Kembung

Teh yang terbuat dari campuran batang serai dan gula merah memiliki sifat menghangatkan. Oleh karena itu, minum teh serai dapat mengobati masuk angin, perut kembung dan gejala penyertanya.

Selain batangnya bisa diminum sebagai wedang, daun serai juga bisa diekstrak menjadi minyak atsiri yang juga bisa menghangatkan tubuh.

3. Anti Kanker

Manfaat serai yang pertama adalah sebagai anti kanker. Batang serai mengandung senyawa citral yang mampu membunuh sel yang rusak atau sel yang berkembang secara tidak normal. Uniknya, senyawa citral akan membiarkan sel sehat hidup tanpa mempengaruhi kinerjanya.

4. Mengatasi Diabetes

Minum teh yang terbuat dari batang serai secara rutin dapat menormalkan kembali fungsi pankreas dalam memproduksi insulin. Oleh karena itu, mengkonsumsi teh dari batang serai dapat menurunkan kadar gula darah.