Mengenal Penyakit Kanker Hati, Waspada Benjolan Abnormal sejak Dini

TUMOR adalah setiap benjolan yang abnormal yang ada di tubuh (termasuk akibat benturan, bisul, gondok, dan sebagainya). Benjolan tersebut aktif dan tidak dapat dikendalikan oleh tubuh, secara otonom dan jaringan tumbuh tersebut tidak berguna bagi tubuh.

Sementara itu, kanker adalah benjolan abnormal yang biasa disebut neoplasma yang ganas (tumor ganas). Dikutip dari buku Pustaka Obor Populer, pada Selasa (22/8/23). Berikut penjelasan lengkap terkait kanker hati.

Kanker Hati

Kanker hati atau Karsinoma Hepto Seluler (KHS merupakan tumor ganas hati primer yang sering dijumpai di Indonesia. KHS merupakan tumor ganas dengan prognosis yang amat buruk, di mana umumnya penderita meninggal dalam waktu 2-3 bulan setelah diagnosisnya ditegakkan.

Hal ini umunya karena penderita datang terlambat ke pusat kesehatan ataupun dokter. Hal lainnya juga karena hampir 90 persen kasus kanker hati disertai sirosis hati.

Penyebab Kanker Hati

Penyebab kanker liver/hati, seperti kanker lainnya tidak memiliki penyebab yang tunggal dan jelas. Namun ada beberapa keadaan yang dapat meningkatkan resiko kanker hati, yaitu:

Hepatitis kronis

Krasinogen (bahan kimia penyebab kanker)

Sirosis atau jaringan parut pada liver

Paparan radiasi

Gejala yang sering terjadi/timbul pada kanker hati ialah: