HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Kanker Hati, Waspada Benjolan Abnormal sejak Dini

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |22:00 WIB
Mengenal Penyakit Kanker Hati, Waspada Benjolan Abnormal sejak Dini
Mengenal kanker hati. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TUMOR adalah setiap benjolan yang abnormal yang ada di tubuh (termasuk akibat benturan, bisul, gondok, dan sebagainya). Benjolan tersebut aktif dan tidak dapat dikendalikan oleh tubuh, secara otonom dan jaringan tumbuh tersebut tidak berguna bagi tubuh.

Sementara itu, kanker adalah benjolan abnormal yang biasa disebut neoplasma yang ganas (tumor ganas). Dikutip dari buku Pustaka Obor Populer, pada Selasa (22/8/23). Berikut penjelasan lengkap terkait kanker hati.

Kanker Hati

Kanker hati atau Karsinoma Hepto Seluler (KHS merupakan tumor ganas hati primer yang sering dijumpai di Indonesia. KHS merupakan tumor ganas dengan prognosis yang amat buruk, di mana umumnya penderita meninggal dalam waktu 2-3 bulan setelah diagnosisnya ditegakkan.

Kanker Liver

Hal ini umunya karena penderita datang terlambat ke pusat kesehatan ataupun dokter. Hal lainnya juga karena hampir 90 persen kasus kanker hati disertai sirosis hati.

Penyebab Kanker Hati

Penyebab kanker liver/hati, seperti kanker lainnya tidak memiliki penyebab yang tunggal dan jelas. Namun ada beberapa keadaan yang dapat meningkatkan resiko kanker hati, yaitu:

  • Hepatitis kronis
  • Krasinogen (bahan kimia penyebab kanker)
  • Sirosis atau jaringan parut pada liver
  • Paparan radiasi

Gejala yang sering terjadi/timbul pada kanker hati ialah:

  • Nyeri di bagian kanan atas wilayah abdomen akubat meregangnya pembungkus liver yang kaya dengan syaraf. Liver mungkin akan membengkak ke bawah batas tulang rusuk dan nyeri ketika diraba
  • Hilangnya nafsu makan dan turunnya berat badan
  • Kelelahan yang diikuti koma akibat penumpukan amonia dalam tubuh
  • Nyeri tulang, gejala syaraf dengan otak, dan tersumbatnya usus sebagai bukti penyakit yang sudah lanjut
  • Penguningan mata dan kuku serta tinja berwarna tanah liat

