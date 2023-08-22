8 Menu Sarapan yang Cocok untuk Diet Menurunkan Berat Badan

SAAT sedang diet untuk menurunkan berat badan tidak usah melakukan berlebihan hingga membuatmu kelaparan dan cepat bosan. Diet lebih baik dilakukan secara perlahan namun konsisten dan sabar.

Saat diet pun jangan sampai melewatkan sarapan. Apalagi sarapan pagi penting untuk mengisi energi tubuh dan baik untuk kesehatan.

Sarapan dapat membuat Anda merasa kenyang sampai waktu makan siang untuk meminimalkan ngemil. Hal itulah sebab mengapa jangan menjeda waktu sarapan ketika diet.

Berikut sarapan yang bisa dikonsumsi saat diet dikutip dari Healthline,

1. Smoothie

Smoothie merupakan salah satu menu sarapan yang cepat dibuat. Orang-orang sering mengonsumsi ini sebagai sarapan yang nyaman di perut. Membuat smoothie dengan sayuran dn buah-buahan rendah kalori dapat meningkatkan asupan serat.

2. Oatmeal

Oatmeal merupakan pilihan sarapan yang rendah kalori namun tinggi serat. Secara khusus, oat adalah sumber betaglukan yang sangat baik serta terbukti dapat memengaruhi segala hal mulai dari fungsi kekebalan hingga kesehatan jantung.

3. Alpukat

Alpukat merupakan salah satu makanan untuk menurunkan berat badan. Selain penuh energi, alpukat juga mengandung lemak baik. Alpukat juga mengandung banyak vitamin dan mineral. Alpukat juga punya asam lemak oleat yang bisa mengurangi lemak perut. Alpukat bisa dikonsumsi dengan oatmeal.

4. Telur

Telur merupakan salah satu yang kaya akan protein dan banyak vitamin penting. Berkat kandungan protein di dalamnya, telur dapat mengurangi nafsu makan dan memberikan dorongan untuk mengenyangkan.

5. Kacang-kacangan

Sarapan dengan kacang-kacangan juga baik untuk kesehatan tubuh. Kacang-kacangan mengandung serat, protein, dan lemak yang baik bagi kesehatan. Campuran kacang-kacangan juga bagus untuk oatmeal.