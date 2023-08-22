Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Menu Sarapan yang Cocok untuk Diet Menurunkan Berat Badan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |03:04 WIB
8 Menu Sarapan yang Cocok untuk Diet Menurunkan Berat Badan
Sarapan alpukat (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT sedang diet untuk menurunkan berat badan tidak usah melakukan berlebihan hingga membuatmu kelaparan dan cepat bosan. Diet lebih baik dilakukan secara perlahan namun konsisten dan sabar.

Saat diet pun jangan sampai melewatkan sarapan. Apalagi sarapan pagi penting untuk mengisi energi tubuh dan baik untuk kesehatan.

Sarapan dapat membuat Anda merasa kenyang sampai waktu makan siang untuk meminimalkan ngemil. Hal itulah sebab mengapa jangan menjeda waktu sarapan ketika diet.

Berikut sarapan yang bisa dikonsumsi saat diet dikutip dari Healthline,

smoothie

1. Smoothie

Smoothie merupakan salah satu menu sarapan yang cepat dibuat. Orang-orang sering mengonsumsi ini sebagai sarapan yang nyaman di perut. Membuat smoothie dengan sayuran dn buah-buahan rendah kalori dapat meningkatkan asupan serat.

 BACA JUGA:

2. Oatmeal

Oatmeal merupakan pilihan sarapan yang rendah kalori namun tinggi serat. Secara khusus, oat adalah sumber betaglukan yang sangat baik serta terbukti dapat memengaruhi segala hal mulai dari fungsi kekebalan hingga kesehatan jantung.

3. Alpukat

Alpukat merupakan salah satu makanan untuk menurunkan berat badan. Selain penuh energi, alpukat juga mengandung lemak baik. Alpukat juga mengandung banyak vitamin dan mineral. Alpukat juga punya asam lemak oleat yang bisa mengurangi lemak perut. Alpukat bisa dikonsumsi dengan oatmeal.

4. Telur

Telur merupakan salah satu yang kaya akan protein dan banyak vitamin penting. Berkat kandungan protein di dalamnya, telur dapat mengurangi nafsu makan dan memberikan dorongan untuk mengenyangkan.

5. Kacang-kacangan

Sarapan dengan kacang-kacangan juga baik untuk kesehatan tubuh. Kacang-kacangan mengandung serat, protein, dan lemak yang baik bagi kesehatan. Campuran kacang-kacangan juga bagus untuk oatmeal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941//diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3184939//mediterania-szyt_large.jpg
Pola Makan Mediterania yang Terkenal di Dunia Bisa Perpanjang Usia, Rahasianya Ada 6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3178089//iqbal-3k9H_large.jpg
Iqbaal Ramadhan Jatuh Sakit usai Diet Ekstrem Demi Film Baru, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/482/3175024//ole-eWdt_large.jpg
Seperti Ole Romeny, Apakah Mengurangi Gula Bisa Mempercepat Penyembuhan Cedera Patah Tulang Kaki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173475//bariatrik-hVtg_large.jpg
 3 Jenis Prosedur Bariatrik, Operasi Potong Lambung yang Dilakukan Ibunda Tasya Kamila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171906//cemilan-kE1u_large.jpg
7 Rekomendasi Camilan Sehat agar Tubuh Tetap Langsing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement