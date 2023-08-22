Bibir Aming Mendadak Bengkak, Terserang Alergi?

BARU-baru ini Aming mengunggah foto di Instagram pribadinya yang memperlihatkan kondisi fisiknya. Mantan suami Eveline Nada Anjani tersebut tampaknya sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.

Tatapan Aming datar dengan mata sayu menghadap ke kamera depan handphone. Tapi yang mencuri perhatian adalah bagian bibir yang tidak wajar. Rupanya, Aming mengaku terserang alergi.

"Allergies attack," kata Aming Sughandi, dikutip pada Senin (22/8/2023).

Akibat pengaruh alergi, bibir bagian atas Aming jadi membesar. Saking besarnya, bibir bagian bawah seperti lenyap dan hanya terlihat garis bibirnya saja.

Aming merasa bibir besar karena alergi itu justru terlihat layaknya memakai filler. Untuk diketahui, filler sendiri merupakan injeksi pengisi jaringan lunak, yang disuntikkan ke dalam kulit guna mengisi volume wajah, kerutan, dan lain-lain.

"Who needs lips filler?!," ucapnya.

Melihat kondisinya terserang alergi Aming sendiri heran. Aming lantas bergurau bahwa dirinya tak sekaya itu untuk mudah terkena alergi.

"Lagalo mink... kaya horanggg kayahhh aje alergi-alergian," tutur Aming.