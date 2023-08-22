Bahaya Konsumsi Minuman Manis Berlebihan pada Perempuan, Bisa Tingkatkan Risiko Penyakit Liver!

MINUMAN manis menjadi pilihan yang tepat untuk melepas dahaga. Namun, tahukah Anda mengonsumsi minuman manis secara berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit hati atau liver, terutama bagi para perempuan?



Para peneliti di Brigham and Women's Hospital yang berafiliasi dengan Harvard, studi observasi ini melibatkan hampir 100.000 wanita pascamenopause dari Women's Health Initiative. Peserta diikuti selama rata-rata lebih dari 20 tahun.



Para peneliti melihat kejadian dan kematian kanker hati yang dilaporkan sendiri karena penyakit hati kronis seperti fibrosis, sirosis, atau hepatitis kronis, yang selanjutnya diverifikasi oleh catatan medis atau Indeks Kematian Nasional.Sebanyak 98.786 wanita pascamenopause dilibatkan dalam analisis akhir.



Diketahui 6,8 persen wanita yang mengonsumsi satu atau lebih minuman manis setiap hari memiliki risiko kanker hati 85 persen lebih tinggi. Selain itu, risiko kematian penyakit hati kronis 68 persen lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi kurang dari tiga minuman manis per bulan.





Studi ini pun diklaim sebagai studi pertama yang mengaitkan asupan minuman manis dengan risiko penyakit hati.



“Sepengetahuan kami, ini adalah studi pertama yang melaporkan hubungan antara asupan minuman yang dimaniskan dengan gula dan kematian penyakit hati kronis,” kata Longgang Zhao dari Brigham’s Channing Division of Network Medicine.



Zhao yang merupakan peneliti pascadoktoral yang bekerja dengan penulis senior Xuehong Zhang di Divisi Channing ini menyimpulkan jika studi tersebut dalam menjadi pintu utama untuk menyusun strategi mengurangi risiko penyakit hati.



Sehingga berbagai pihak semakin peduli terhadap pencegahan serta penangulangan penyakit hati.



