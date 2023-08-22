Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Bakal Lepas Tanggungan Biaya Pasien Covid-19 per 1 September 2023, Begini Penjelasannya

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |09:04 WIB
Kemenkes Bakal Lepas Tanggungan Biaya Pasien Covid-19 per 1 September 2023, Begini Penjelasannya
Kemenkes tidak akan tanggung biaya pasien Covid-19 per 1 September 2023. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PEMERINTAH telah menetapkan Covid-19 sebagai endemi di Indonesia. Perubahan status ini memengaruhi banyak aspek, termasuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menjamin pasien Covid-19 di rumah sakit.

Perubahan status Covid-19 dari pandemi ke endemi juga membuat Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Masa Endemi. Dalam Permenkes itu diatur salah satunya soal jaminan pasien Covid-19 di rumah sakit.

Menurut Kepala Biro Hukum Kemenkes, Indah Febrianti, pasien Covid-19 yang dirawat sebelum diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia tetap dapat mengajukan klaim penggantian biaya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pasien Covid-19.

Pasien Covid-19

"Keppres Nomor 17 tahun 2023 sendiri ditetapkan pada 21 Juni 2023, sehingga pasien Covid-19 yang masuk sebelum 21 Juni harus diselesaikan dulu penanganannya dan rumah sakit yang menangani tetap dapat mengajukan klaim penggantian biaya ke Kemenkes," papar Indah dalam konferensi pers virtual, kemarin (21/8/2023).

Lantas, bagaimana nasib pasien Covid-19 yang dirawat setelah 21 Juni 2023?

Indah menegaskan, jika pasien Covid-19 mulai dirawat di rumah sakit setelah 21 Juni hingga akhir Agustus, rumah sakit masih dapat mengklaim biaya penggantian sesuai Keputusan Menkes tentang Petunjuk Teknis Penggantian Biaya Pasien Covid-19.

Halaman:
1 2
      
