Jadi Destinasi Healing Rendy Kjaernett, Ini 7 Fakta Unik Gunung Prau di Jawa Tengah

Rendy Kjaernett healing ke Gunung Prau di Jawa Tengah. (Instagram @rendykjaernett)

AKTOR Rendy Kjaernett mendaki Gunung Prau di Jawa Tengah untuk healing atau penyembuhan diri usai rujuk dengan istrinya Lady Nayoan.

Rendy menceritakan bahwa trip ke Gunung Prau sudah direncana jauh hari, namun sempat tertunda karena dirinya mengalami kecelakaan tunggal di Tol Cikampek KM06 pada Senin 31 Juli 2023.

"Sebenernya mau sama anak-anak sama Lady (Nayoan) liburan, pokoknya sebelum kecelakaan sempat ada omongan," ujar Rendy kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa 22 Agustus 2023.

BACA JUGA:

"Terus aku emang pengen naik gunung, karena mikirnya ya udah Lady sama anak-anak ke Yogjakarta, aku naik gunung. Nanti pas turun baru jalan-jalan, maksudnya biar makin deket, biar makin bisa cepat-cepat rujuk," sambungnya.

Rendy mengaku sangat terkesan Gunung Prau. "Pengalaman naik gunung seru, karena kemarin pas nyampe di atasnya berkabut jadi enggak dapet sunsetnya, sunrisenya itu yang beuh keren," pungkasnya.

Rendy Kjaernett

Ya, Gunung Prau memang salah satu destinasi favorit wisatawan terutama pendaki pemuda karena jaur pendakiannya relatif lebih

mudah dibandingkan gunung lainnya. Selain pemandangan indah, hal lain paling diburu pendaki di Gunung Prau adalah pesona golden sunrise.

BACA JUGA:

Gunung Prau yang tingginya sekitar 2.590 Meter di Atas Permukaan Laut (MDPL) terletak di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo.

Berikut 7 keunikan yang bisa dijelajahi di Gunung Prau dirangkum dari beberapa sumber :

Gunung Prau

Memiliki 6 jalur pendakian

Terletak di antara 4 kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang, membuat Gunung Prau memiliki banyak akses untuk pendakian.

BACA JUGA: Elang Jawa si Burung Garuda yang Langka Ditemukan di Gunung Pucung Kota Batu

Jalur pendakian Gunung Prau terdiri dari: Jalur Patak Banteng, Jalur Wates, Jalur Dieng Wetan, Jalur Dwarawati, Jalur Kalilembu, dan Jalur Igrimranak.

Dikelilingi oleh 5 gunung tinggi lainnya

Terletak di antara 4 kabupaten membuat Gunung Prau juga dikelilingi oleh 5 gunung tinggi lainnya. Dari Puncak Gunung Prau, kita bisa melihat 5 puncak gunung yang ada di Jawa Tengah, seperti Slamet, Sindoro, Merapi, Sumbing, Merbabu.