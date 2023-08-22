Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cantiknya Taman Bunga Begonia, Surga Wisata Selfie Dekat Rumah Nyi Iteung

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:01 WIB
Cantiknya Taman Bunga Begonia, Surga Wisata Selfie Dekat Rumah Nyi Iteung
Taman Bunga Begonia di Lembang, Bandung Barat. (Foto: Pegipegi.com)
TAMAN Bunga Begonia di Jalan Maribaya, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan destinasi wisata yang menyajikan keindahan alam dan surga buat penyuka selfie.

Letaknya Taman Bunga Begonia dekat dengan rumah yang pernah jadi lokasi syuting film Kabayan. Dalam film komedi legendaris tersebut, rumah berusia lebih seabad itu dijadikan sebagai kediaman Nyi Iteung, sosok perempuan desa yang cantik dan lembut juga istri Kabayan.

 BACA JUGA:

Taman Begonia menyajikan konsep wisata alam terbuka dengan spot-spot foto menarik. Bunga-bunga di taman ini bisa tumbuh sepanjang musim. Salah satunya begonia, bunga dari Bali.

 Ilustrasi

Taman Bunga Begonia

Taman Begonia terdapat sekitar 50 jenis bunga. Taman bunga berwarna–warni tertata rapih dengan formasi yang unik sehingga jadi favorit wisatawan untuk dijadikan spot buat foto-foto termasuk prewedding.

 BACA JUGA:

Taman Beginia bisa juga jadi pilihan wisata edukasi keluarga untuk mengenal lebih dekat aneka jenis bunga dan cara menanamnya. Selain bunga, ada juga sayuran dan buah-buahan.

Taman Begonia dari Senin sampai Minggu mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Tiket masuk Rp25.000 untuk wisatawan dalam negeri dan Rp30.000 untuk wisatawan mancanegara.

