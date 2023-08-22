Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Populer di Lembang, Hadirkan Suasana Liburan Penuh Keceriaan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |21:03 WIB
5 Tempat Wisata Populer di Lembang, Hadirkan Suasana Liburan Penuh Keceriaan
The Lodge Maribaya, salah satu destinasi wisata menarik di Lembang, Bandung (Foto: Instagram/@thelodgemaribaya)
A
A
A

LEMBANG, Bandung Barat dikenal dengan pemandangan eksotis memesona dari dataran tinggi, serta memberikan suasana asri dan sejuk.

Suasana tenang dan asri ini sangat ideal bagi Anda yang ingin menghilangkan penat dari kesibukan pekerjaan.

Terdapat berbagai tempat wisata menarik di Lembang yang bisa dikunjungi bersama dengan teman maupun keluarga di hari libur nanti.

Berikut Okezone rangkumkan 5 tempat wisata populer di Lembang yang bisa masuk bucket list Anda;

1. The Lodge Maribaya

Pada objek wisata ini, terdapat 7 wahana yang tersedia mulai dari wahana Hot Air Balloon, sebuah spot foto setinggi 6 meter dengan latar belakang hutan pinus nan hijau. Selanjutnya, ada Sky Bike dan Sky Wing dengan lintasan berupa tali di udara.

The Lodge Maribaya

The Lodge Maribaya (Foto: dok. Endy Yankarto)

Kemudian ada zona Paralayang yang tidak kalah menarik. Pengunjung bisa berpose seolah terbang di udara.

Di samping itu, terdapat wahana swafoto Sky Bamboo dan Sky Tree. Bentuknya berupa gardu pandang di puncak pohon pinus. Terakhir, ada wahana berkemah yang disebut Glamour Camping.

2. Farm House Lembang

Jika bosan dengan suasana alam atau perbukitan, wisatawan mungkin bisa mencoba untuk mengunjungi Farm House Lembang, yang memberikan nuansa ala Eropa.

Di sini Anda akan menemukan berbagai spot foto menarik yang instagramable dan tentu tak akan menjemukan.

Farm House Lembang

(Foto: dok. Citra Tompunu)

3. Lembang Park and Zoo

Di kebung binatang ini, Anda bisa menemui beberapa jenis satwa yang dilindungi. Meskipun tak besar, namun kebun binatang ini merupakan kebun binatang modern berstandar internasional.

Beberapa satwa yang menghuni kebun binatang ini adalah beruang madu, meerkat, lutung budeng dan lainnya. Bahkan terdapat bird aviary, dimana pengunjung bisa melihat lebih dekat berbagai spesies unggas.

Halaman:
1 2
      
