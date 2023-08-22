Rute Transjakarta 1C Jurusan Blok M-Pesanggrahan, Lewat Jalan Mana Saja?

RUTE bus Transjakarta 1C adalah jurusan Blok M ke Pesanggrahan dan sebaliknya. Rute ini dilayani bus reguler non BRT yang beroperasi 7 hari dalam seminggu dari pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.

Layanan Bus Transjakarta 1C memiliki 39 halte pemberhentian dari Blok M ke Pesanggrahan maupun sebaliknya. Durasi waktu perjalanan sekitar 56 menit, dan ongkosnya Rp3.500.

BACA JUGA:

Perjalanan dimulai dari Blok M menuju Jalan Palatehan, CSW 2, Jalan Bulungan 1, RS Pusat Pertamina 1, Mayestik 1, Simpang Gandaria Kyai Maja, TAMAN Puring, Kebayoran Baru velbak 1.

Lalu, dilanjutkan melewati halte Jalan Makam, Cipulir 1, Seskoal 1, Kartini Hospital 1, Lemigas, Pasar Cipulir, BSI 1, Sangrila Indah 2, Seberang Jalan Durian 1, Seberang Jalan Perdana 1, Jalan Merpati Pesanggrahan, Seberang Jalan Salak Pesanggrahan, Seberang SMK Kartika X-2.

Rute Transjakarta 1C

Halte Seberang SD Kartika X-2, SMPN 235, Kecamatan Pesanggrahan, Seberang Rumkitban Bintaro, Seberang SD Kartika X-4, SDN Pesanggrahan 10, Kodam Bintaro, Grand Centro Bintaro, Majid Hifdzirrahim, Jalan Haji Gari, Kolong Tol Jakarta Serpong 2, Kolong Tol Guru Saleh.

BACA JUGA:

Halte Jalan Guru Saleh, Jalan IPKN Bintaro, Gerbang Tol Veteran, Rusun Rempoa, dan pemberhentian terakhir di halte Bintaro Kodam. Begitu jugga sebaliknya.

Jalur busway ini melewati wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan hingga kawasan Bintaro.