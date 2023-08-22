Kenapa Tak Boleh Berisik di Jepang? Simak 5 Alasannya

MASYARAKAT Jepang sangat mengedepankan sopan santun. Budaya kesopanan dan rasa hormat terhadap orang lain memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Berisik di tempat umum sangat dilarang di Negeri Sakura.

Jepang memiliki budaya “wa”atau harmoni, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam interaksi sosial. Budaya ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk senantiasa menghormati dan menghargai satu sama lain.

Orang Jepang cenderung menghindari berisik di tempat umum karena mereka menghargai harmoni sosial dan rasa saling menghormati. Hal ini dianggap sebagai bagian dari etika budaya, yang menekankan pentingnya tidak mengganggu orang lain dan menciptakan lingkungan yang tenang.

Lingkungan yang tenang dan damai dianggap penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis bagi semua orang.

Lantas, kenapa tak boleh berisik di tempat umum di Jepang?

Wisatawan di Jepang

Mengutip dari livejapan.com, Jepang adalah negara yang sangat perhatian kepada orang lain, sehingga ketika berada di kerumunan kota yang ramai, harap menghindari berbicara terlalu keras.

Berbicara dengan teman-teman Anda, tertawa, dan bercanda itu baik-baik saja, tetapi tidak perlu menaikkan suara atau berteriak karena ini dapat menarik perhatian yang negatif dan dianggap sebagai gangguan.

Selain tidak boleh berisik di tempat umum, orang Jepang juga menghindari bersin di tempat umum, mengapa demikian? Karena bersin atau batuk dianggap mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang lain.

Kebisingan yang tiba-tiba dan tak terduga seperti ini dianggap tidak sopan dan kurang menghormati lingkungan sekitar.

Kota Tokyo, Jepang

Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain, orang Jepang lebih cenderung mencari tempat yang tenang atau kamar kecil ketika merasa mau batuk atau bersin.

Berikut alasannya kenapa tak boleh berisik di tempat umum di Jepang.

1. Budaya Hormat dan Sopan

Budaya Jepang sangat mementingkan nilai-nilai seperti rasa hormat dan sopan terhadap orang lain. Orang Jepang menghindari berbicara terlalu keras atau melakukan tindakan yang mencolok karena ini dianggap kurang sopan.

2. Kesadaran Lingkungan

Orang Jepang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan di sekitar mereka. Menghindari berisik membantu menjaga lingkungan tetap tenang dan nyaman bagi semua orang.