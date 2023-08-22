Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bogor Fest 2023 Digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Apa Saja yang Ditampilkan?

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |02:04 WIB
Bogor Fest 2023 Digelar di Stadion Pakansari Cibinong, Apa Saja yang Ditampilkan?
Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, lokasi penyelenggaraan Bogor Fest 2023. (Foto: ANTARA)
A
A
A

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bogor akan menggelar Bogor Fest 2023 di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada 24 sampai 27 Agustus nanti.

Ketua Panitia Bogor Fest 2023 Didi Kurnia mengatakan festival tahunan ini bertujuan untuk mempromosikan Kabupaten Bogor baik bidang ekonomi, budaya, olahraga, pariwisata dan lainnya.

 BACA JUGA:

"Kami berharap melalui kegiatan ini bisa mempromosikan 26 festival tidak hanya tingkat regional, nasional bahkan internasional. Karena kita juga undang dubes internasional seperti yang telah kita lakukan pada tahun 2019 lalu," kata Didi, Selasa (22/8/2023).

 

Menurunya, Bogor Fest 2023 merupakan sarana pesta rakyat dan dibuka secara gratis tanpa dipungut biaya.

Karena semua elemen kita libatkan, mulai dari jajaran perangkat daerah, UMKM, para petani, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor sesuai dengan perannya masing-masing.

"Silahkan berbondong-bondong datang ke Bogor Fest 2023 juga akan ada banyak hiburan dari band ternama baik lokal dan nasional. Kami sengaja terapkan sistem scan barcode, selain mudah dalam pendataan juga keamanan," tutur Didi.

