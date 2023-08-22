Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Keris Kanjeng Naga Pangeran Diponegoro sampai ke Belanda lalu Kembali ke Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |00:03 WIB
Kisah Keris Kanjeng Naga Pangeran Diponegoro sampai ke Belanda lalu Kembali ke Indonesia
Keris Kanjeng Naga Siluman milik Pangeran Diponegoro dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia. (Instagram @dwipyanaari)
A
A
A

KERIS Kanjeng Naga Siluman milik Pangeran Diponegoro lama menghilang. Tapi, keris yang konon sakti tersebut kini sudah kembali ke Indonesia dan masyarakat bisa melihatnya di Museum Nasional Jakarta.

Setelah 150 tahun hilang dari Indonesia, pada 2021, keris tersebut untuk pertama kali dipamerkan di Museum Keris Nusantara, Kota Solo, Jawa Tengah, dalam rangka Pekan Keris Indonesian Keris For The World 2021.

Keris pusaka milik Pangeran Diponegoro itu dipamerkan lengkap dengan sarungnya dalam kotak kaca di ruangan khusus.

 BACA JUGA:

Keris Kanjeng Naga Siluman terbuat dari besi hitam dengan 11 seluk. Ganduk atau gagangnya berbentuk kepala naga, kemudian badan naga memanjang mengikuti bilah, dan warang keris bentuk ladrang atau branggah.

Sebelum dikembalikan ke Indonesia, keris Kanjeng Naga Siluman tersimpan di Museum Volkenkunde, Belanda selama 150 tahun.

 

Kisah keris itu sampai ke Belanda bermula dari era kolonial. Bendara Raden Mas Mustaha atau masyhur dengan nama Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin Perang Jawa melawan pemerintah Hindia Belanda pada 1825-1830 Masehi.

Pasukan Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang, pada 28 Maret 1830, kemudian diasingkan ke Manado dan wafat di Makassar.

 BACA JUGA:

Nah, saat Pangeran Diponegoro ditangkap, pasukan Belanda turut menyita keris Kanjeng Naga Siluman. Kemudian Kolonel Jan-Baptist Cleerens, komandan pasukan Belanda dalam Perang Jawa, menyerahkan keris pusaka itu kepada Raja Willem I pada 1831 sebagai hadiah dari Nusantara.

Keris itu kemudian diserahkan ke Koninklijk Kabinet van Zeidzaamhende (KKZ). Namun, pada 1883, kabinet Kerajaan Belanda itu bubar dan memindahkan semua koleksinya ke 7 museum di Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/408/3050429/rumah_rengasdengklok-SkZK_large.JPG
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/406/2998579/mendut-buddhist-monastery-wisata-unik-gratisan-di-magelang-vibes-thailand-d0fQ2TZZva.JPG
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement