Rute Bus Transjakarta 4 Pulogadung - Dukuh Atas 2, Berikut Jalur yang Dilewati

RUTE bus Transjakarta 4 memulai perjalanan dari Pulogadung ke Dukuh Atas 2, dan sebaliknya.

Bus reguler BRT atau Bus Rapid Transit lah yangmelayani rute ini. Bus ini beroperasi selama 7 hari dalam sepekan, mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB.

Dalam peta diberi tanda warna plum. Bus Transjakarta 4 ini memiliki 17 halte pemberhentian dari Pulogadung ke Dukuh Atas 2, dengan durasi waktu perjalanan sekitar 53 menit dan tarif ongkos yang dikenakan seharga Rp3.500.

(Foto: transjakarta.co.id)

Perjalanan dimulai dari Pulogadung 2, Pasar Pulogadung, TU GAS, Layur, Pemuda Rawamangun, Velodrome, Sunan Giri, UNJ, Pramuka BPKP, Pramuka LIA, Utan Kayu, Pasar Genjing, Matraman 2, Terminal Manggarai, Pasar Rumput, Halimun, dan pemberhentian terakhir di halte Transjakarta Dukuh Atas 2. Begitu juga sebaliknya dari arah Dukuh Atas 2 ke Pulogadung.

Koridor ini juga terintegrasi dengan Stasiun MRT Dukuh Atas BNI dan LRT Jakarta melalui halte Pemuda Rawamangun.