HOME WOMEN TRAVEL

Suguhkan Pemandangan Gunung Sumbing, Sandiaga Dukung Penuh Tlilir Art and Culture Festival

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:03 WIB
Suguhkan Pemandangan Gunung Sumbing, Sandiaga Dukung Penuh Tlilir Art and Culture Festival
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

TLIRIR Art and Culture Festival akan diselenggarakan pertama kali pada 1 hingga 3 September 2023 di Desa Tlilir, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Acara ini diselenggarakan oleh Heavenly Indonesia, Pemerintah Desa Tlilir, dan Travelita - Pegiat Pariwisata Temanggung. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung penuh kegiatan ini.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berujar bahwa Tlilir Art and Culture Festival ini merupakan hallmark event yang berbasis pariwisata dan digerakkan oleh masyarakat.

Selain itu, dalam penyelenggaraannya juga Tlilir Art and Culture Festival diketahui mengampanyekan konsep Sustainability and Eco-Friendly Event yang mana seluruhnya menggunakan material dari bambu.

Tlilir Art and Culture Festival

(Foto: dok. Kemenparekraf)

"Kami sangat mendukung dan akan membantu promosi. Mudah-mudahan ini yang pertama dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Tema dari 1st Tlilir Art and Culture Festival sendiri adalah 'From Village to The World' dengan latar belakang view Puncak Gunung Sumbing. Acara ini juga menarasikan 'Tlilir: Tembakau, Tradisi dan Takdir'.

Sementara, Direktur Digra Harsa Mandiri, Ridlo Amiruddin mewakili Heavenly Indonesia salah satu inisiator penyelenggaraan event 1st Tlilir Art and Culture Festival menjelaskan, akan ada beberapa event pendukung dalam gelaran tahun pertama ini.







Telusuri berita women lainnya
