5 Makanan Lezat Khas Palembang Selain Pempek, Bikin Ketagihan!

PALEMBANG merupakan kota tertua di Indonesia yang pernah jadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Selain kaya akan sejarah, Ibu Kota Sumatera Selatan ini juga beragam tempat wisata dan pilihan kuliner khas yang lezat.

Pempek merupakan makanan tradisional Pelembang yang sangat populer karena cita rasanya yang maknyus. Saking terkenalnya, pempek juga banyak dijual di berbagai daerah di Indonesia.

Saat berkunjung ke Palembang, traveler jangan lupa mencicipi pempek. Selain pempek, ada sederet kuliner khas lain yang bisa dinikmati di Palembang. Apa saja? Berikut ulasannya.

1. Mi celor

Saat ke Palembang, jangan lupa cicipi mi celor. Celor artinya direndam air panas. Ya, jadi mi ini direndam air panas sehingga mengembangkan lalu ditambah tauge, kucai, telur rebus, udang, daun seledri, dan disiram kuah kaldu.

Mi celor

2. Tekwan

Tekwan terbuat dari campuran ikan dan tepung tapioka lalu dibikin bulat seperti bakso. Tekwan disajikan dengan kuah udang, lebih nikmat lagi ditambah jamur, sohun, hingga irisan bengkoang.

Tekwan Palembang

3. Pindang

Palembang juga punya pindang khas dengan bahan utama ikan, daging sapi atau ayam yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah seperti serai, kunyit, lengkuas, cabai, hingga asam kandis.

Ikan yang biasa diolah untuk pindang adalah ikan patin, pindang ikan salai, pindang ikan teri, dan lain sebagainya.