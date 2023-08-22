5 Kuliner Nikmat Khas Sulawesi, Punya Cita Rasa Unik Traveler Wajib Coba

SULAWESI memiliki deretan kuliner lezat dan nikmat. Dua makanan khas paling populer di sana yakni Coto Makassar dan Sop Konro. Tentu nama kedua kuliner otentik itu sudah tidak asing di telinga bukan?

Selain Coto Makassar dan Sop Konro, Sulawesi juga memiliki jenis kuliner lainnya yang tak kalah lezat dan mengunggah selera. Apa saja? Berikut 5 di antaranya yang bisa jadi rekomendasi.

Pallubasa

Pallubasa merupakan makanan dengan tampilan dan bahan yang mirip seperti coto makassar. Begitu juga dengan bahan utama pembuatannya, yaitu jeroan sapi atau kerbau beserta dagingnya yang juga sama.

Tampilan pallubasa berwarna kuah kecoklatan lebih pekat. Kemudian ada kuning telur mentah di atasnya, ini yang menjadi ciri khas dan menarik untuk kuliner satu ini.

Perbedaan antara coto dengan pallubasa yang paling umum adalah adanya telur ceplok mentah di atas pallubasa, jika coto tidak ada telurnya.

Pallubasa (Foto: Arsy Tours & Travel)

Kemudian perbedaan lainnya terletak pada cara memakannya. Pallubasa menggunakan nasi, maka coto lebih sering ditemani burasa atau ketupat.

2. Kaledo

Nama kaledo sebenarnya adalah akronim dari kata 'kaki lembu donggala', ini karena bahan utamanya adalah dari kaki lembu atau sapi.

Makanan ini akan disajikan dengan sup kuah yang terkenal dengan rasa asam pedas, serta dari daging kaki sapi yang dimasak hingga empuk. Biasanya disajikan dengan nasi putih hangat.

Bumbu-bumbu utama dalam pembuatan olahan kaki sapi ini antara lain asam jawa, garam, dan cabai rawit, sehingga rasa asam dan pedasnya cukup kuat.

Kaledo (Foto: Recipe)

3. Gogoso

Selanjutnya ada gogoso, menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi. Bentuknya hampir serupa dengan burasa. Namun yang membedakannya adalah makanan ini terbuat dari beras ketan, sehingga teksturnya lebih pada, agak lengket dan harum.

Kemudian cara memasaknya pun berbeda. Jika buras dengan cara direbus, sementara gogoso dipanggang. Oh ya, biasanya gogoso diberi isian abon daging ayam atau sapi. Cocok untuk sarapan, karena rasanya yang enak dan dapat mengganjal perut yang kosong.