HOME WOMEN FOOD

Resep Pangsit Panci, Camilan Simpel dan Murah Meriah Pas untuk Anak Kos

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:30 WIB
Resep Pangsit Panci, Camilan Simpel dan Murah Meriah Pas untuk Anak Kos
Resep pangsit panci camilan anak kos, (Foto: TikTok @fifinliefang)
A
A
A

ANAK kos memang kebanyakan pada umumnya banyak menghabiskan uang untuk urusan makan. Bukan hanya makan utama, sarapan, siang dan makan malam, Tapi juga untuk camilan.

Nah, jika Anda termasuk anak kos yang mungkin di tengah bulan ini sedang on budget tapi tetap ingin menyantap camilan. Tak perlu jajan di luar, karena ada camilan simpel dan murah meriah yang bisa dibikin sendiri.

Ialah pangsit panci, camilan yang praktis dan lezat untuk para anak kosan. Melansir akun Instagram @fifinliefang, Rabu (23/8/2023) berikut resep pangsit panci, yang pembuatannya hanya memakan waktu enam menit. Cocok untuk mengganjal perut saat sedang lapar dan waktu terbatas.

Bahan:

 

75gr tepung tapioka atau sekitar 10 sampai 12 sendok makan

Garam, 1 sendok teh

Bawang putih 1 siung, dihaluskan

Daun bawang 1 batang, iris-iris

Kaldu bubuk, 5 sendok teh

Air panas

Kulit pangsit secukupnya

