HOME WOMEN FOOD

Makanan Asin Ternyata Picu Gigi Anak Berlubang? Begini Penjelasannya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |23:30 WIB
Makanan Asin Ternyata Picu Gigi Anak Berlubang? Begini Penjelasannya
Makanan asin dan gigi berlubang, (Foto: KamranAydinov/Freepik)
A
A
A

SUDAH jadi rahasia umum bahwa makanan manis, termasuk gula bisa menjadi penyebab gigi anak jadi berlubang. Anak-anak yang hobi mengonsumsi makanan manis, jadi rentan mengalami gigi bolong alias gigi berlubang.

Tapi jangan salah, tahukah Anda ternyata bukan hanya makanan manis, tapi makanan asin pun dapat memicu munculnya lubang di gigi si kecil. Bagaimana bisa? Menurut drg. Joshua Calvin , dokter gigi spesialis anak dari akun @uncle.jo_dentist, pada dasarnya, bukan rasa makanan yang menentukan kesehatan gigi, melainkan zat di dalamnya.

"Benar (bisa membuat gigi berlubang), karena sebenarnya yang bikin masalah itu bukan rasanya, tapi zat pembawanya," kata drg. Joshua, dikutip Selasa (22/8/2023)

Dokter Joshua mencontohkan, misalnya dengan biskuit keju. Mungkin anak yang tidak gemar makan makanan manis, namun lebih memilih camilan asin seperti biskuit keju. Nah,k bukan keju lah yang sumber masalahnya, melainkan biskuit yang terbuat dari tepung terigu. Seperti diketahui, dalam terigu sekali pun ada kandungan gula.

"Biskuit itu terbuat dari tepung terigu, yang mana tepung terigu sebenarnya isinya karbohidrat, dan karbohidrat isinya gula," lanjutnya,

Halaman:
1 2
      
