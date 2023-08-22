Rekomendasi Tempat Makan Kuliner Khas Jepang di Jakarta, Manjakan Lidah!

KULINER khas Jepang memang cukup digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Buktinya, semakin banyak restoran Jepang yang membuka cabang mereka di ibukota Jakarta.

Nah, bila Anda bingung memilih resto untuk menyantap makan siang bersama rekan kerja, Tim MNC Portal telah merangkum 4 rekomendasi resto khas Jepang yang menarik untuk dijajal. Berikut ulasannya.





Restoran ini menyediakan beragam makanan khas Jepang tersedia dengan harga cukup terjangkau. Sesuai dengan namanya, salah satu menu andalan mereka adalah olahan yakiniku daging sapi yang menggugah selera.

Signature menunya sendiri ada Egg Mayo Kalbi-don berupa nasi dengan daging kalbi panggang, dilengkapi dengan telur dan mayo. Keunikan menu ini dibuat dengan cita rasa lokal familiar dengan lidah orang Indonesia.

Egg Mayo Kalbi-don dibanderol dengan terjangkau, yakni Rp63 ribu sepaket dengan minuman tersedia diantaranya, green tea, coffee atau air mineral.

Selain itu terdapat menu-menu lainnya seperti Garlic Chili Kalbi-Don, Fresh Cheese Kalbi-Don, Negi Shio Kalbi-Don serta beberapa varian lainnya. Harganya terjangkau berkisar dari Rp.40 ribu hingga Rp70 ribu.

Semua menu hidangan nasi atau don turut di tambahkan aneka tempura dan aneka rebusan. Pilihannya beragam, mulai dari oden, fish cake, sosis, hingga bakso rebus. Bila tertarik, Yakitate Kalbi berada di Gandaria City, Jakarta Selatan.

Kikugawa

Untuk para pencinta kuliner Jepang jangan sampai melewatkan restoran Kikugawa di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Restoran Jepang pertama di Jakarta pada 1969 ini suasananya sangat cocok untuk hangout bareng keluarga.

Saat berkunjung kesini, Anda serasa berada di zaman masa lalu Jepang, karena konsepnya sangat tradisional. Cita rasa otentik kuliner Jepang pun terasa di sini.

Ada banyak menu jagoan yang terkenal hingga kini, seperti sushi, tempura set, aneka hidangan udon, ice cream serta dessert lainnya. Coba pula hidangan teriyaki set dan sukiyaki yang sangat populer di sini. Restoran ini buka saat lunch pukul 11.30 hingga 15.00 WIB dan 17.00-21.00 WIB.

"We're back to our normal business hours. We look forward to having you here," tulis keterangan di laman Instagram @kikugawa_jkt.