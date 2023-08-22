Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Sushi Termahal di Dunia, Harganya Tembus Rp36 Juta!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |16:33 WIB
Ini Sushi Termahal di Dunia, Harganya Tembus Rp36 Juta!
Sushi termahal di dunia, (Foto: Times of India)
A
A
A

SUSHI bukan cuman digemari oleh masyarakat lokal Jepang, tetapi juga jadi hidangan favorit banyak orang di berbagai belahan dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Rasa lezat dan dinilai sehat karena terbuat dari bahan-bahan fresh membuat sushi tak pernah kehilangan penggemar.

Mungkin tak sulit menemukan restoran Sushi ketika Anda berlibur ke Jepang. Tapi di antara sederet tempat menyajikan hidangan sushi, ada salah satu yang dinobatkan sebagai sushi termahal di dunia!

Melansir dari Times of India, Selasa (22/8/2023) belum lama ini Guinness World Records (GWR) menetapkan sebuah restoran sushi di Osaka, Jepang sebagai yang termahal di dunia. Tidak lain, restoran tersebut bernama Sushi Kirimon.

Menu termahal yang ditawarkan di restoran tersebut adalah Kiwami Omakase yang terdiri dari 20 potong sushi. Bayangkan saja, untuk satu set sushi beraneka ragam itu dibanderol seharga 350.000 Yen atau sekitar Rp36 juta.

Lantas mengapa sushi tersebut bisa menjadi sushi yang termahal di dunia? Bukan tanpa alasan tentunya, Kiwami Omakase di Sushi Kirimon, Osaka jadi yang paling mahal, diungkap oleh GWR karena pembuatannya menggunakan bahan-bahan pilihan yang didatangkan dari seluruh Jepang.

Telusuri berita women lainnya
