Ahli Etika Ungkap Cara Makan Croissant yang Salah Tapi Sering Dilakukan

CROISSANT merupakan salah satu makanan khas Prancis yang berbentuk seperti bulan sabit. Dinamakan croissant karena memang bentuknya yang menyerupai bulan sabit.

Pastry ini memang sangat populer, bukan hanya di Prancis tapi juga di seluruh dunia. Orang Prancis pun suka mencelupkan Croissant ke dalam kopi ketika memakannya.

Tapi, Pakar Etika William Hanson menyoroti cara makan croissant orang Prancis yang dianggap tidak dapat diterima di Inggris. Dalam sebuah video, William Hanson menjelaskan secara singkat cara menyantap croissant yang benar.

Tentunya, aturan pertama adalah tidak mencelupkan pada kopi atau minuman apapun. "Anda tidak mencelupkan croissant ke dalam kopi," katanya, dikutip dari Dailymail.

Kepada Mail Online Travel, William mengatakan masyarakat kelas apapun di Inggris berusaha tidak mencelupkan makanan ke dalam minuman. William menambahkan, jika ingin 'merendam' croissant ke dalam kopi, mungkin sebaiknya dilakukan saat berada dalam rumah saja.

Selanjutnya, William Hanson juga tidak menyarankan penggunaan mentega pada croissant. Pasalnya, croissant sendiri sudah mengandung mentega.