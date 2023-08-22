Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ahli Etika Ungkap Cara Makan Croissant yang Salah Tapi Sering Dilakukan

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:16 WIB
Ahli Etika Ungkap Cara Makan Croissant yang Salah Tapi Sering Dilakukan
Croissant. (Foto: Qraved)
A
A
A

CROISSANT merupakan salah satu makanan khas Prancis yang berbentuk seperti bulan sabit. Dinamakan croissant karena memang bentuknya yang menyerupai bulan sabit.

Pastry ini memang sangat populer, bukan hanya di Prancis tapi juga di seluruh dunia. Orang Prancis pun suka mencelupkan Croissant ke dalam kopi ketika memakannya.

Tapi, Pakar Etika William Hanson menyoroti cara makan croissant orang Prancis yang dianggap tidak dapat diterima di Inggris. Dalam sebuah video, William Hanson menjelaskan secara singkat cara menyantap croissant yang benar.

Tentunya, aturan pertama adalah tidak mencelupkan pada kopi atau minuman apapun. "Anda tidak mencelupkan croissant ke dalam kopi," katanya, dikutip dari Dailymail.

Kepada Mail Online Travel, William mengatakan masyarakat kelas apapun di Inggris berusaha tidak mencelupkan makanan ke dalam minuman. William menambahkan, jika ingin 'merendam' croissant ke dalam kopi, mungkin sebaiknya dilakukan saat berada dalam rumah saja.

Selanjutnya, William Hanson juga tidak menyarankan penggunaan mentega pada croissant. Pasalnya, croissant sendiri sudah mengandung mentega.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/14/298/1844696/prancis-akan-masukkan-roti-baguette-jadi-warisan-budaya-tBE7TrMAGh.jpg
Prancis akan Masukkan Roti Baguette Jadi Warisan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/08/298/1637060/-ciOXbU6w81.jpg
Ini 4 Jenis Makanan Khas Prancis yang Paling Tersohor di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/07/298/1636497/resep-pilihan-arisan-di-rumah-sajikan-saja-macarons-manis-MzApBzYoix.jpg
RESEP PILIHAN: Arisan di Rumah? Sajikan Saja Macarons Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/07/298/1636214/sempat-heboh-molecular-gastronomi-kini-tak-lagi-diminati-B797FymqNP.jpg
Sempat Heboh, Molecular Gastronomi Kini Tak Lagi Diminati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/07/298/1636208/resep-pilihan-masih-tanggal-muda-makan-siang-dengan-chicken-cordon-bleu-yuk-mVIZfAiLU8.jpg
RESEP PILIHAN: Masih Tanggal Muda, Makan Siang dengan Chicken Cordon Bleu Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/07/298/1636195/makanan-indonesia-bisa-dikawinkan-dengan-makanan-prancis-lho-TgNDtlhfag.jpg
Makanan Indonesia Bisa 'Dikawinkan' dengan Makanan Prancis Lho
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement