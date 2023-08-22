Advertisement
HOME WOMEN FOOD

70 Persen Masyarakat Indonesia Perokok, Ini 5 Makanan untuk Jaga Kesehatan Paru-Paru

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |13:30 WIB
Kesehatan Paru-Paru. (Foto: Freepik)
SEBUAH laporan yang diterbitkan oleh World of Statistics menyebut Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Adapun jumlah perokok di Indonesia, tercatat mencapai 70,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Merokok memang bisa menimbulkan banyak masalah kesehatan, salah satunya bagi paru-paru kita. Paru-paru merupakan organ vital dalam tubuh yang berperan penting dalam proses pernapasan.

Oleh karena itu, menjaga kesehatan paru-paru memang sangat diperlukan, salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan kaya nutrisi dan memiliki sifat antiinflamasi. Penelitian menunjukkan bahwa modifikasi gaya hidup, termasuk mengikuti diet kaya nutrisi, dapat membantu melindungi paru-paru dan bahkan mengurangi kerusakannya.

Berikut adalah lima makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru dikutip dari Healthline.

Apel

Penelitian menunjukkan bahwa makan apel secara teratur dapat membantu meningkatkan fungsi paru-paru. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa asupan apel dikaitkan dengan penurunan fungsi paru-paru yang lebih lambat pada mantan perokok.

Selain itu, mengonsumsi lima atau lebih buah apel per minggu dikaitkan dengan fungsi paru-paru yang lebih baik.

Bluberi

Blueberri sarat akan nutrisi, mengkonsumsi buat ini dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, termasuk melindungi dan menjaga fungsi paru-paru. Blueberri adalah sumber anthocyanin yang kaya, termasuk malvidin, cyanidin, peonidin, delphinidin, dan petunidin. Antosianin adalah pigmen kuat yang telah terbukti melindungi jaringan paru-paru dari kerusakan oksidatif.

