5 Ramuan Jamu yang Ampuh Menurunkan Berat Badan, Pejuang Diet Wajib Tahu Ini

5 RAMUAN jamu berikut ini tak hanya menyehatkan, tetapi juga ampuh menurunkan berat badan. Apa saja? Simak ulasannya.

Selain olahraga dan mengatur pola makan, ternyata jamu juga bisa membantu menurunkan berat badan. Hal ini menandakan jika jamu cocok menjadi teman untuk diet.

Sebagaimana diketahui, jamu merupakan minuman yang dibuat dari rempah-rempah. Masing-masing rempah memiliki berbagai macam nutrisi yang baik untuk tubuh. Mulai dari menawarkan sifat anti-inflamasi, antioksidan, antidiabetes, penurun kolesterol, penyeimbang hormon hingga membantu penurunan berat badan.

Lantas, apa saja jamu yang cocok untuk turunkan berat badan? Berikut ini rangkuman informasi dari Style Craze, Selasa (22/8/2023).

1. Kayu manis

Kayu manis terbukti membantu mengurangi berat badan dan melawan obesitas. Kayu manis ini dapat membantu meningkatkan metabolisme, mengatur gula darah, dan memainkan peran penting dalam menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida.

Bagi kamu yang ingin mengonsumsi kayu manis untuk menurunkan berat badan, maka bisa membuat jamu ini sendiri di rumah. Kamu hanya perlu mencampurkan satu sendok kayu manis bubuk di dalam satu gelas air. Kemudian diamkan semalaman.

Keesokan paginya, minumlah ramuan kayu manis ini hingga habis. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kamu bisa minum jamu kayu manis ini selama empat minggu berturut-turut.

2. Kunyit asem

Kamu pasti sudah tidak asing dengan jamu yang berbahan dasar kunyit. Jamu ini memberikan banyak manfaat untuk tubuh, termasuk menurunkan berat badan.

Kunyit mengandung kurkumin yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan peradangan untuk membantu mengurangi berat badan. Asupan kurkumin pada orang dengan sindrom metabolik ditemukan untuk membantu mengurangi BMI, berat badan, lingkar pinggang, dan peningkatan adiponektin (peptida yang merangsang oksidasi asam lemak, sensitivitas insulin, dan meningkatkan pengeluaran kalori).

Selain itu, kunyit juga mampu untuk meningkatkan kesehatan usus, mencegah infeksi mikroba, membantu menyembuhkan luka, dan membantu mengurangi intensitas rasa sakit.

3. Ginseng

Ginseng merupakan rempah-rempah andalan masyarakat Tionghoa sejak berabad-abad. Ginseng ini dapat membantu mengurangi peradangan dan stres, menekan rasa lapar, mengurangi penyerapan glukosa dan metabolisme lipid, mengurangi resistensi insulin dan risiko kerusakan hati, menurunkan kolesterol LDL, serta mengatur kadar gula darah.

Sebagaimana diketahui, stres, gula darah yang tidak diatur, dan kolesterol tinggi semuanya merupakan kontributor kesehatan yang buruk dan membuat berat badan jadi bertambah. Untuk itu, ginseng dipercaya juga mampu turunkan berat badan.