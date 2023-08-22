Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Penjual Lumpia Basah Berparas Ganteng, Bikin Pembeli Salah Tingkah!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |06:00 WIB
Viral Penjual Lumpia Basah Berparas Ganteng, Bikin Pembeli Salah Tingkah!
Penjual lumpia punya wajah ganteng viral (Foto: TikTok/@Donna_muslim)
A
A
A

SEORANG penjual lumpia basah viral di TikTok. Ini lantaran penjual lumpia tersebut memiliki paras ganteng. 

Lelaki bernama Donna Muslim ini terlihat selalu mengabadikan momen dirinya sedang berjualan dalam bentuk video. Mulai dari memasak hingga menyajikan lumpia.

Penjual Lumpia Punya Wajah Ganteng

Momen ini tentu membuat netizen yang melihat video tersebut langsung salah fokus. Mereka tidak lagi fokus pada makanan yang dijual tetapi fokus pada paras tampan penjualnya. Bahkan, paras tampan Donna Muslim ini membuat netizen pun berbondong-bondong datang membeli lumpia milik Donna.

Mengutip dari akun TikTok @Donna_muslim, Selasa (22/8/2023), kedai bernama Papapopiah ini ternyata telah berdiri sejak 1984 di Kuala Lumpur. Kedai ini didirikan pertama kali oleh sang ayah dan kini

“Kita jual popiah (lumpia) basah dengan popiah goreng,” kata Donna Muslim.

Penjual Lumpia Punya Wajah Ganteng

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/08/298/2607510/viral-penjual-kopi-cantik-mirip-wika-salim-netizen-bikin-betah-di-warung-adem-pikiran-5vaM3HgiCt.jpg
Viral Penjual Kopi Cantik Mirip Wika Salim, Netizen: Bikin Betah di Warung, Adem Pikiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/05/298/2497159/5-potret-keseharian-ci-lina-penjual-bakmi-viral-yang-selalu-modis-1vpMX3pEOV.jpg
5 Potret Ci Lina, Penjual Bakmi Cantik Viral Selalu Tampil Modis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/20/298/2473975/gak-gengsi-penjual-sate-lilit-cantik-di-bali-viral-disebut-netizen-menantu-idaman-PKInAjLzWu.jpg
Gak Gengsi, Penjual Sate Lilit Cantik di Bali Viral Disebut Netizen Menantu Idaman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/03/298/2038538/ci-lina-penjual-bakmi-cantik-pluit-berbagi-tips-sukses-merintis-bisnis-kuliner-AnlEgQgpLb.jpg
Ci Lina, Penjual Bakmi Cantik Pluit Berbagi Tips Sukses Merintis Bisnis Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/23/298/2033904/viral-penjual-bakmi-cantik-di-pluit-yang-bikin-gagal-fokus-y0kiE6AOUe.jpg
Viral Penjual Bakmi Cantik di Pluit yang Bikin Gagal Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/11/194/1754203/duh-ganteng-sekali-wajah-wahyu-persis-karakter-animasi-gI201DbwMb.JPG
Duh Ganteng Sekali, Wajah Wahyu Persis Karakter Animasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement