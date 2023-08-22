Viral Penjual Lumpia Basah Berparas Ganteng, Bikin Pembeli Salah Tingkah!

SEORANG penjual lumpia basah viral di TikTok. Ini lantaran penjual lumpia tersebut memiliki paras ganteng.

Lelaki bernama Donna Muslim ini terlihat selalu mengabadikan momen dirinya sedang berjualan dalam bentuk video. Mulai dari memasak hingga menyajikan lumpia.

Momen ini tentu membuat netizen yang melihat video tersebut langsung salah fokus. Mereka tidak lagi fokus pada makanan yang dijual tetapi fokus pada paras tampan penjualnya. Bahkan, paras tampan Donna Muslim ini membuat netizen pun berbondong-bondong datang membeli lumpia milik Donna.

Mengutip dari akun TikTok @Donna_muslim, Selasa (22/8/2023), kedai bernama Papapopiah ini ternyata telah berdiri sejak 1984 di Kuala Lumpur. Kedai ini didirikan pertama kali oleh sang ayah dan kini

“Kita jual popiah (lumpia) basah dengan popiah goreng,” kata Donna Muslim.