Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Hot, Gaya Cinta Laura Kenakan Swimsuit Oranye di Labuan Bajo Jadi Sorotan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |00:05 WIB
Tampil Hot, Gaya Cinta Laura Kenakan Swimsuit Oranye di Labuan Bajo Jadi Sorotan
Cinta Laura (Foto : Instagram/@claurakiehl)
A
A
A

CINTA Laura menjadi sorotan netizen lewat unggahan video terbarunya di Instagram. Cinta Laura tampil seksi di pantai saat liburan di Labuan Bajo, seperti apa potretnya? 

Cinta Laura beberapa waktu lalu menghabiskan waktunya untuk berlibur menikmati keindahan alam Labuan Bajo bersama dengan sang kekasih Arya Vasco. Keseruannya saat liburan ini pun dibagikan oleh Cinta Laura melalui akun Instagram pribadinya @claurakiehl.

Cinta Laura

Salah satu momen yang dibagikan oleh Cinta yakni kala dirinya sedang berkunjung ke sebuah pantai yang terbelah menjadi dua. Kala itu, Cinta terlihat sangat fresh menggunakan pakaian swimsuit model one piece berwarna oranye.

Swimsuit memperlihatkan lekuk tubuh Cinta Laura yang body goals. Selain itu, model swimsuit juga memperlihatkan kaki jenjang Cinta yang menambah kesan seksi. 

Cinta Laura

Tak hanya sekadar seksi, Cinta Laura juga terlihat stylish. Dia juga menambahkan kain berwarna oranye sebagai penutup kepalanya. Gayanya makin kece dengan memakai aksesoris kacamata hitam. 

Dalam kesempatan ini, Cinta Laura terlihat sangat bahagia berjalan dan menari di atas pasir pantai berwarna putih sambil diiringi dengan lagu Breath milik Telepopmusik.

“Masih banyak banget video dan photo-photo dari trip ini yang pengen di post. Bingung!” tulis Cinta Laura dalam kolom caption Instagram @claurakiehl, Selasa (22/8/2023).

Sayangnya perasaan bahagia Cinta dalam unggahan tersebut tidak sepenuhnya sampai pada netizen. Cinta Laura malah mendapat hujatan dari unggahannya tersebut karena memakai pakaian terlalu seksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/629/3179729/cinta_laura-VCXf_large.jpg
Cinta Laura Merasa Bersalah Jarang Temui Ayahnya, Akui Ambisinya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/612/3101565/resolusi_cinta_laura_di_2025_hidup_bukan_hanya_tentang_pekerjaan-yW2T_large.jpg
Resolusi Cinta Laura di 2025: Hidup Bukan Hanya tentang Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020753/potret-cinta-laura-pamerkan-ketiak-mulus-netizen-cantiknya-perfect-jnXtaoRNc2.jpg
Potret Cinta Laura Pamerkan Ketiak Mulus, Netizen: Cantiknya Perfect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/612/3015801/potret-anggun-cinta-laura-dengan-gaun-avant-garde-batik-di-vision-content-showcase-parade-qpe3POrntM.jpg
Potret Anggun Cinta Laura dengan Gaun Avant Garde Batik di Vision+ Content Showcase Parade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010968/4-potret-wah-cinta-laura-jadi-ambassador-world-water-forum-ke-10-ChXPhzdmqc.jpg
4 Potret Wah Cinta Laura Jadi Ambassador World Water Forum ke-10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009111/3-potret-cinta-laura-di-red-carpet-cannes-film-festival-2024-tampil-anggun-dan-elegan-wt9OrRSt2B.jpg
3 Potret Cinta Laura di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Tampil Anggun dan Elegan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement