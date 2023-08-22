Tampil Hot, Gaya Cinta Laura Kenakan Swimsuit Oranye di Labuan Bajo Jadi Sorotan

CINTA Laura menjadi sorotan netizen lewat unggahan video terbarunya di Instagram. Cinta Laura tampil seksi di pantai saat liburan di Labuan Bajo, seperti apa potretnya?

Cinta Laura beberapa waktu lalu menghabiskan waktunya untuk berlibur menikmati keindahan alam Labuan Bajo bersama dengan sang kekasih Arya Vasco. Keseruannya saat liburan ini pun dibagikan oleh Cinta Laura melalui akun Instagram pribadinya @claurakiehl.

Salah satu momen yang dibagikan oleh Cinta yakni kala dirinya sedang berkunjung ke sebuah pantai yang terbelah menjadi dua. Kala itu, Cinta terlihat sangat fresh menggunakan pakaian swimsuit model one piece berwarna oranye.

Swimsuit memperlihatkan lekuk tubuh Cinta Laura yang body goals. Selain itu, model swimsuit juga memperlihatkan kaki jenjang Cinta yang menambah kesan seksi.

Tak hanya sekadar seksi, Cinta Laura juga terlihat stylish. Dia juga menambahkan kain berwarna oranye sebagai penutup kepalanya. Gayanya makin kece dengan memakai aksesoris kacamata hitam.

Dalam kesempatan ini, Cinta Laura terlihat sangat bahagia berjalan dan menari di atas pasir pantai berwarna putih sambil diiringi dengan lagu Breath milik Telepopmusik.

“Masih banyak banget video dan photo-photo dari trip ini yang pengen di post. Bingung!” tulis Cinta Laura dalam kolom caption Instagram @claurakiehl, Selasa (22/8/2023).

Sayangnya perasaan bahagia Cinta dalam unggahan tersebut tidak sepenuhnya sampai pada netizen. Cinta Laura malah mendapat hujatan dari unggahannya tersebut karena memakai pakaian terlalu seksi.