6 Potret Terbaru DJ Verny Hasan yang Tantang Denny Sumargo Tes DNA Ulang

NAMA DJ Verny Hasan kembali menjadi perbincangan publik setelah menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang. Seperti diketahui, Verny Hasan pernah mengaku memiliki anak dari pebasket itu.

Pada 2013, mereka sudah pernah melakukan tes DNA dan hasilnya menyatakan pria yang akrab disapa Densu itu bukan ayah biologis dari buah hati Verny. Karena tindakannya itu, Densu berencana melaporkan Verny ke pihak kepolisian agar tidak ada keributan di media sosial.

Di balik sosoknya yang sedang viral di pemberitaan dan media sosial, paras cantik DJ Verny ternyata mencuri perhatian. Banyak netizen yang terpesona dengan kecantikannya.

Penasaran seperti apa potret terbaru DJ Verny? Berikut ulasannya dari Instagram @vernyhasan_ Selasa (22/8/2023).

1. Cantik berhijab





Beberapa waktu lalu, Verny menjalani ibadah umroh. Dia membagikan potret dirinya selama di Tanah Suci. Di foto ini Verny nampak manglingi dalam balutan busana muslim dan hijab. Dia juga memakai kacamata hitam untuk menunjang penampilannya. Tak lupa Verny memberikan senyum manisnya ke kamera.

2. Foto selfie





Pada foto selanjutnya dia foto selfie memakai mukena putih saat sedang beribadah. Dia terlihat memakai makeup tebal di area matanya. Parasnya begitu cantik dalam balutan hijab. Adem banget yah?

3. Foto OOTD





Gaya kece Verny dalam keseharian menyita perhatian netizen karena kerap tampil seksi. Di foto ini dia memakai satu set outfit warna hitam dan menambahkan belt warna senada. Dia memadukan penampilannya dengan kaus kaki panjang dan sneakers warna putih.

Dia pose berdiri sambil bersandar di jembatan. Auranya begitu terpancar dengan tampilan rambut pirang digerai dan kacamata hitam.

"Wanita pujaanku," kata @my.insta***

"Nanti aku jagain kamu," komen @johnpky***